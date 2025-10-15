MAJA PUCA OD PONOSA

Šime iz 'Savršenog' pohvalio se velikim korakom u svom životu

D.A.M.

15.10.2025 u 12:29

Šime Elez
Šime Elez Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ni jedan 'Gospodin Savršeni' dosad nije održao interes publike tako dugo i intenzivno kao Šime Elez: od medijske kemije s Majom Šuput i zajedničkih javnih pojavljivanja, preko angažmana u RTL-ovim projektima, do najnovijeg životnog koraka - otvaranja obrta. Njegovo poglavlje nakon realityja, čini se, tek dobiva zamah

Splićanin Šime Elez u kratkom je roku prerastao granice formata iz kojeg je isplivao. Dok su prijašnji 'Savršeni' najčešće zatvarali svoje reality poglavlje izlaskom iz emisije, Elez je interes publike pretvorio u trajni momentum.

vezane vijesti

Zadovoljni Šime

Njegov najnoviji zaokret stiže iz poduzetničkog smjera: otvorio je obrt i izdao prvu fakturu, a s velikim korakom u svom životu, pohvalio se i na društvenim mrežama.

'Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, jutros ispostavio prvu fakturu. Sve to, a tek je utorak. A gdje je tek ostalo. Život je dobar', napisao je Šime u svom postu.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog MasterChefa Izvor: Cropix / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Paralelno s profesionalnim dijelom života, cvjetaju mu ruže u privatnom. Velika podrška u novim projektima bit će mu Maja Šuput s kojom je već neko vrijeme u vezi. Najprije su davali suzdržane izjave o svom odnosu, ali stalna zajednička pojavljivanja i prizori intime na javnim mjestima raskrinkali su ih.

Šime Elez na Poljudu
  • Šime Elez na Poljudu
  • Šime Elez na Poljudu
  • Šime Elez na Poljudu
  • Šime Elez na Poljudu
Šime Elez na Poljudu Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UOČI 2. GODIŠNJICE

UOČI 2. GODIŠNJICE

Stiže nova kraljevska beba: Brunejski princ i ljepotica hrvatskih korijena objavili sretnu vijest
POSJET KOJI PARA SRCA

POSJET KOJI PARA SRCA

More cvijeća i tišina Sarajeva: Dino Bešlić na grobu oca Halida dan nakon oproštaja
duboko potresen

duboko potresen

D'Angelo se prije smrti teško nosio s gubitkom bivše partnerice, R&B zvijezde Angie Stone

najpopularnije

Još vijesti