Šime iz 'Savršenog' pohvalio se velikim korakom u svom životu

Splićanin Šime Elez u kratkom je roku prerastao granice formata iz kojeg je isplivao. Dok su prijašnji 'Savršeni' najčešće zatvarali svoje reality poglavlje izlaskom iz emisije, Elez je interes publike pretvorio u trajni momentum.

Zadovoljni Šime

Njegov najnoviji zaokret stiže iz poduzetničkog smjera: otvorio je obrt i izdao prvu fakturu, a s velikim korakom u svom životu, pohvalio se i na društvenim mrežama.

'Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, jutros ispostavio prvu fakturu. Sve to, a tek je utorak. A gdje je tek ostalo. Život je dobar', napisao je Šime u svom postu.