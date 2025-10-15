Šime iz 'Savršenog' pohvalio se velikim korakom u svom životu

Ni jedan 'Gospodin Savršeni' dosad nije održao interes publike tako dugo i intenzivno kao Šime Elez: od medijske kemije s Majom Šuput i zajedničkih javnih pojavljivanja, preko angažmana u RTL-ovim projektima, do najnovijeg životnog koraka - otvaranja obrta. Njegovo poglavlje nakon realityja, čini se, tek dobiva zamah
Splićanin Šime Elez u kratkom je roku prerastao granice formata iz kojeg je isplivao. Dok su prijašnji 'Savršeni' najčešće zatvarali svoje reality poglavlje izlaskom iz emisije, Elez je interes publike pretvorio u trajni momentum.
Zadovoljni Šime
Njegov najnoviji zaokret stiže iz poduzetničkog smjera: otvorio je obrt i izdao prvu fakturu, a s velikim korakom u svom životu, pohvalio se i na društvenim mrežama.
'Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, jutros ispostavio prvu fakturu. Sve to, a tek je utorak. A gdje je tek ostalo. Život je dobar', napisao je Šime u svom postu.
Paralelno s profesionalnim dijelom života, cvjetaju mu ruže u privatnom. Velika podrška u novim projektima bit će mu Maja Šuput s kojom je već neko vrijeme u vezi. Najprije su davali suzdržane izjave o svom odnosu, ali stalna zajednička pojavljivanja i prizori intime na javnim mjestima raskrinkali su ih.