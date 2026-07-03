Maja otkrila slatko iznenađenje sina Blooma: Dan mi je počeo čistom emocijom i komedijom

Pjevačica Maja Šuput ponovno je razveselila pratitelje objavom u kojoj je glavnu ulogu imao njezin sin Bloom Tatarinov . Petogodišnjak, koji već ovako mlad pokazuje sklonost glazbi , mami Maji je pripremio glazbeno iznenađenje.

Opjevao je jednu pjesmu s novog albuma Jakova Jozinovića, jednog od najpopularnijih domaćih glazbenika posljednjih mjeseci na domaćoj sceni.

Bloom je Maji svojim pjevanjem uljepšao dan

Šuput je snimku malenoga Blooma koji pjeva pjesmu 'Voljela bi to' s albuma 'Ja za čuda letim' podijelila s pratiteljima na Instagramu, a čini se da ju je sin oduševio svojim nastupom.

'Dan mi je počeo čistom emocijom i komedijom. Ja jedina više ne moram na koncerte', našalila se Šuput koja je u opisu objave označila Jakova Jozinovića.

Snimku malenoga Blooma koji pjeva 'Voljela bi to' možete pogledati OVDJE.