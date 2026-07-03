Maja otkrila slatko iznenađenje sina Blooma: Dan mi je počeo čistom emocijom i komedijom

Maja Šuput s pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli simpatične trenutke svog sina Blooma, a nedavno je s obožavateljima podijelila i pravi 'nastup' svog 5-godišnjeg sina, koji ju je iznenadio izvedbom pjesme Jakova Jozinovića
Pjevačica Maja Šuput ponovno je razveselila pratitelje objavom u kojoj je glavnu ulogu imao njezin sin Bloom Tatarinov. Petogodišnjak, koji već ovako mlad pokazuje sklonost glazbi, mami Maji je pripremio glazbeno iznenađenje.
Opjevao je jednu pjesmu s novog albuma Jakova Jozinovića, jednog od najpopularnijih domaćih glazbenika posljednjih mjeseci na domaćoj sceni.
Bloom je Maji svojim pjevanjem uljepšao dan
Šuput je snimku malenoga Blooma koji pjeva pjesmu 'Voljela bi to' s albuma 'Ja za čuda letim' podijelila s pratiteljima na Instagramu, a čini se da ju je sin oduševio svojim nastupom.
'Dan mi je počeo čistom emocijom i komedijom. Ja jedina više ne moram na koncerte', našalila se Šuput koja je u opisu objave označila Jakova Jozinovića.
Snimku malenoga Blooma koji pjeva 'Voljela bi to' možete pogledati OVDJE.
Objava je ubrzo privukla pozornost Majinih pratitelja, a komentari su puni pohvala za malenog Blooma.
'Ovaj u rodilištu nije zamijenjen 100%', 'Majo video ti je top', 'Njegova ekspresija na ovom malom preslatkom licu, okice sjaje kao zvjezdice', 'Maleni je već sad zvijezda', samo su neki od komentara pratitelja pjevačice.
Osim pratitelja, Šuput se u komentaru javio i Jakov Jozinović, koji je pohvalio Bloomov glazbeni ukus. 'Bloom sluša samo dobru glazbu', napisao je mladi pjevač.
Bloomov interes za glazbu nije novost. Šuput je u nedavnom gostovanju u emisiji 'SHOWtime' otkrila kako njezin sin voli slušati njezine hitove, ali i da obožava glazbu Jakova Jozinovića i Jelene Rozge, pa ne iznenađuje što je snimila malenog kako pjeva jedan od najpoznatijih hitova 20-godišnjeg pjevača.