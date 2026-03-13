Lijepu sportašicu dugo nismo vidjeli, a sad je uživala u društvu supruga i djece

Antonija Mišura Sandrić, bivša hrvatska košarkašica, privukla je sve poglede na tribinama dvorane Baldekin u Šibeniku
Plavokosa Šibenčanka, po mnogima jedna od naših najljepših sportašica, budno je pratila košarkašku utakmicu u društvu svojih najmilijih, supruga i dvoje djece.
S članovima svoje obitelji uživala je na tribinama gledajući kvalifikacijsku utakmicu za EP 2027., u kojoj je Hrvatska nadmoćno pobijedila Grčku 98:73.
Nekadašnja reprezentativka i jedna od najatraktivnijih sportašica u Hrvatskoj, stigla je s suprugom Markom Sandrićem (38), bivšim košarkašem, te djecom, kćeri Tarom i sinom Noelom.
Na Instragram profilu objavila je simpatičnu fotografiju s napete utakmice uz poruku: 'Uvik ista ljubav i adrenalin kad sam uz teren'.
Sportski look
Za ovu prigodu odabrala je ležeran, ali upečatljiv outfitt: bež cargo hlače, bijelu majicu sportskog stila, crnu Adidas jaknu efektne robusne gležnjače.
Look je zaokružila zlatnim nakitom dok je kosu nosila skupljenu u elegantnu punđu, a za svoj je cool sportski look dobila samo komplimente.
Inače, Antonija (37), djevojački Mišura, karijeru je započela u šibenskim klubovima ŽKK Vidici i Jolly JBS, a svjetsku slavu stekla na OI 2012., gdje su strani mediji proglasili jednom od najljepših sportašica. Nakon udaje za Marka 2015. završila je profesionalnu karijeru, usredotočivši se na obitelj.
Antonija i Marko, koji je isto košarkaš, poznaju se još od djetinjstva, a njihova ljubav traje više od 20 godina. U kolovozu prošle godine obilježili su 10. godišnjicu braka.
Danas živi u Šibeniku, a aktivna je i na Instagramu.