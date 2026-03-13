Lijepu sportašicu dugo nismo vidjeli, a sad je uživala u društvu supruga i djece

Antonija Mišura Sandrić, bivša hrvatska košarkašica, privukla je sve poglede na tribinama dvorane Baldekin u Šibeniku

Plavokosa Šibenčanka, po mnogima jedna od naših najljepših sportašica, budno je pratila košarkašku utakmicu u društvu svojih najmilijih, supruga i dvoje djece.

S članovima svoje obitelji uživala je na tribinama gledajući kvalifikacijsku utakmicu za EP 2027., u kojoj je Hrvatska nadmoćno pobijedila Grčku 98:73.

Nekadašnja reprezentativka i jedna od najatraktivnijih sportašica u Hrvatskoj, stigla je s suprugom Markom Sandrićem (38), bivšim košarkašem, te djecom, kćeri Tarom i sinom Noelom. Na Instragram profilu objavila je simpatičnu fotografiju s napete utakmice uz poruku: 'Uvik ista ljubav i adrenalin kad sam uz teren'.

Sportski look Za ovu prigodu odabrala je ležeran, ali upečatljiv outfitt: bež cargo hlače, bijelu majicu sportskog stila, crnu Adidas jaknu efektne robusne gležnjače. Look je zaokružila zlatnim nakitom dok je kosu nosila skupljenu u elegantnu punđu, a za svoj je cool sportski look dobila samo komplimente.

