ANTONIJA MIŠURA SANDRIĆ

Lijepu sportašicu dugo nismo vidjeli, a sad je uživala u društvu supruga i djece

E. K.

13.03.2026 u 22:26

Antonija Mišura Sandrić, bivša hrvatska košarkašica, privukla je sve poglede na tribinama dvorane Baldekin u Šibeniku

Plavokosa Šibenčanka, po mnogima jedna od naših najljepših sportašica, budno je pratila košarkašku utakmicu u društvu svojih najmilijih, supruga i dvoje djece.

vezane vijesti

S članovima svoje obitelji uživala je na tribinama gledajući kvalifikacijsku utakmicu za EP 2027., u kojoj je Hrvatska nadmoćno pobijedila Grčku 98:73.

Nekadašnja reprezentativka i jedna od najatraktivnijih sportašica u Hrvatskoj, stigla je s suprugom Markom Sandrićem (38), bivšim košarkašem, te djecom, kćeri Tarom i sinom Noelom.

Na Instragram profilu objavila je simpatičnu fotografiju s napete utakmice uz poruku: 'Uvik ista ljubav i adrenalin kad sam uz teren'.

Sportski look

Za ovu prigodu odabrala je ležeran, ali upečatljiv outfitt: bež cargo hlače, bijelu majicu sportskog stila, crnu Adidas jaknu efektne robusne gležnjače.

Look je zaokružila zlatnim nakitom dok je kosu nosila skupljenu u elegantnu punđu, a za svoj je cool sportski look dobila samo komplimente.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Inače, Antonija (37), djevojački Mišura, karijeru je započela u šibenskim klubovima ŽKK Vidici i Jolly JBS, a svjetsku slavu stekla na OI 2012., gdje su strani mediji proglasili jednom od najljepših sportašica. Nakon udaje za Marka 2015. završila je profesionalnu karijeru, usredotočivši se na obitelj.

Antonija i Marko, koji je isto košarkaš, poznaju se još od djetinjstva, a njihova ljubav traje više od 20 godina. U kolovozu prošle godine obilježili su 10. godišnjicu braka.

Danas živi u Šibeniku, a aktivna je i na Instagramu.

vezane vijesti

preporučujemo

MAESTRALNO ODGLUMILA

MAESTRALNO ODGLUMILA

Ovo je najpotresniji trenutak u seriji 'Divlje pčele' i trenutno o njemu svi pričaju
HOLIVUDSKA LEGENDA

HOLIVUDSKA LEGENDA

Oštra i jasna: Rosanna Arquette žestoko uzvratila Harveyju Weinsteinu
NAPETI OD POČETKA DO KRAJA

NAPETI OD POČETKA DO KRAJA

Ako vam se svidio 'Firebreak', ovih pet španjolskih trilera na Netflixu ne smijete propustiti

najpopularnije

Još vijesti