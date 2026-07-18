SVE SU NASMIJALI

Lidija Bačić i metkovski vatrogasci osvojili društvene mreže duhovitom objavom

E. K.

18.07.2026 u 23:39

Lidija Bačić
Lidija Bačić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
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Lidija Bačić naviknula je privlačiti pozornost svojim nastupima, fotografijama i objavama na društvenim mrežama, no ovoga puta glavne zvijezde interneta postali su vatrogasci iz Metkovića

Dovoljna je bila jedna zajednička fotografija i duhovit opis da objava u kratkom roku prikupi brojne reakcije i nasmije pratitelje.

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Popularna splitska pjevačica nastupila je u petak u Metkoviću u sklopu proslave Dana svetog Ilije, gdje je na Trgu dr. Franje Tuđmana zabavljala brojne posjetitelje. Nakon koncerta odvojila je vrijeme za fotografiranje s članovima lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a upravo je taj susret završio na društvenim mrežama.

Hit na društvenim mrežama

Vatrogasci su uz zajedničku fotografiju objavili i duhovit komentar koji je ubrzo postao pravi hit.

'Nama sekunda, a Lidiji uspomena za cijeli život.'

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Objava je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i komentara, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje smislom za humor. Među brojnim reakcijama posebno se izdvojio komentar jednog korisnika koji je u šali upitao: 'Mogu li se učlaniti?'

Lidija Bačić, koju publika godinama prati zahvaljujući hitovima poput 'Solo', 'Radi radi radi', 'Viski' i 'Adrenalina', jedna je od najtraženijih domaćih izvođačica tijekom ljetne koncertne sezone. Osim glazbom, redovito privlači pozornost i svojim objavama na društvenim mrežama, no ovoga puta pokazalo se da je duhovita dosjetka metkovskih vatrogasaca ukrala svu pažnju.

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