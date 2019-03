Legenadarni bend Hooverphonic konačno stiže u Zagreb!

Hooverphonic je legendarni belgijski band koji se izdvojio u masi komercijalnih bendova još sredinom 90-ih godina, kada je oborio s nogu cijelu Europu kombinacijom alternativne rock glazbe, elektronike i indie zvuka

Dvadeset godina kasnije, ovaj nesvakidašnji sastav konačno dolazi u Zagreb s namjerom da i našu publiku upiše u svoju svjetsku bazu fanova, ali i da ih podsjeti na planetarno popularni hit 'Mad about you' – koja i nakon 19 godina od kada je nastala ne zaostaje za najvećim hitovima današnjice, a na YouTubeu broji 56 milijuna pregleda. U bogatoj karijeri bendu su se pridruživali razni pjevači, ali i pjevačice, uključujući Liesje Sadonius, Kyoko Baertsoen, Esther Lybeert, Geike Arnaert i Noémie Wolfs.

Hooverphonic je u svom devetom studijskom albumu 'In Wonderland' ponudio zbirku singlova otpjevanih od strane nekoliko pjevača i pjevačica. Od 1995. godine ovaj bend nije prestao stvarati takozvanu kinematografsku pop muziku, koju neki i dalje nazivaju trip-hop, iako Alex Callier, kreativni um grupe, preferira termin retro futurizam. Posljednja dva albuma, 'In Wonderland' i 'Looking for stars', najbolji su dokaz njihove neobične vizije, koja i dalje stoji rame uz rame sa svim novim tendencijama moderne glazbe.

Koncert u Tvornici Kulture počinje u 21 sat, a vrata se otvaraju u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 140 kn, odnosno 160 kn na dan koncerta mogu se nabaviti u Rockmarku, DirtyOld Shopu i sustavu Eventim.

