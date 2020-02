Kylie Jenner sasvim iskreno: 'Znala sam da je moja obitelj važna, no tek sam valjda sa 16 shvatila kakav utjecaj imam'

Nazivaju je kozmetičkim mogulom, ali i najmlađom milijarderkom svijeta, slavu je stekla zahvaljujući tome što je najmlađa članica kla Kardashian-Jenner, a uz sve te silne obveze najvažnija joj je ona majke dvogodišnje Stormi Webster, koju je dobila s bivšim partnerom Travisom Scottom. Kakva je privatno i što misli o životu pod povećalom, otkrila je u vjerojatno najosobnijem intervjuu do sada, onom za Harper's Bazaar

Inače, u Kylie Cosmetics upravo je Kylie glavna u svemu, u donošenju svih odluka, kreativi... dok je njezina majka Kris Jenner ona koja sve to pokreće iza scene.

Sama Kylie, od najranije je dobi, točnije od desete godine, naučila na život pred kamerama, kada se krenuo snimati reality show 'Keeping Up With The Kardashians', stoga vjerojatno nije ni čudno da se života prije slave ni ne sjeća.

'Mislim da je za mene sve to bio blagoslov što se sve odigralo tako rano, jer doista ne znam kako bi sve izgledalo da nisam poznata ili u centru pozornosti.'