Kylie Jenner je trudna: Prekidali su i mirili se, skrivali prvu trudnoću, a sada očekuju drugo dijete

Kylie Jenner ponovno će postati mama! 24-godišnja milijarderka je trudna i očekuje svoje drugo dijete s partnerom Travisom Scottom s kojim je nedavno ponovno obnovila ljubavnu vezu

Kylie Jenner i njezin partner Travis Scott, s kojim je već prekidala i mirila se, očekuju bebu. Par već ima jedno zajedničko dijete, trogodišnju djevojčicu Stormi. Kylie je uvijek otvoreno govorila o mogućnosti još jedne trudnoće te da bi željela da njezina kćer ima brata ili sestru, piše Page Six.

Osim, Kylie u obitelji Kardashian Jenner je još jedna trudnica. Naime, sin Caitlyn Jenner, Burt i njegova supruga Valerie Pitalo, također očekuju dijete. Paru će to dobiti treće dijete, a već imaju dva sina, petogodišnjeg Bodhija i dvogopdišnjeg Williama.

Izvor blizak paru navodi kako je cijela Kardashian Jenner obitelj oduševljena ovom viješću. Potvrda Kylienine trudnoće stigla je nakon što je Caitlyn Jenner priznala kako očekuje još jedno unuče, no tada se nije znalo na kojeg člana obitelji se to odnosi. Kasnije se saznalo kako se to priznanje odnosilo na njezinog sina Burta Jenneru, koji s djevojkom Valerie Pitalo očekuje svoje treće dijete.

Na pitanje hoće li imati još jedno dijete, u intervjuu za Harper's Bazaar u ožujku 2020. Kylie je rekla: 'Svi moji prijatelji me nagovaraju na to. Oni vole Stormi. Definitivno osjećam pritisak da joj dam brata ili sestru, ali nemam definiran plan.'

Kasnije je Kylie otkrila i kako priželjkuje čak sedmero djece i to s malom razlikom, no ne odmah. 'Trudnoća nije šala, to je vrlo ozbiljna stvar i poprilično teško stanje. Još nisam spremna za to,' rekla je nedavno Kylie u Instagram intervjuu njezine najbolje prijateljice Stassie Karanikolaou.