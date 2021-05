Unatoč kladionicama, Francuska je trenutno u vodstvu po glasovima nacionalnih žirija

Predstavnici dvadeset šest nacija krenuli su u roterdamskoj Ahoy Areni u finalnu borbu za glasove na najpopularnijem glazbenom događaju na svijetu, a među njima nije i naša predstavnica Albina Grčić, koja je po mnogima nezasluženo ispala u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga

Prvi je glasao Izrael koji je maksimalnih 12 glasova doijelio Švicarskoj. Poljaci su 12 bodova udijelili San Marinu, nakon čega su glasove davali upravo oni. San Marino je svojih 12 bodova dao Francuskoj. Maksimalni broj bodova iz Albanije su dali Švicarskoj. Jedan od favorita, Malta, 12 je bodova dala Albaniji. Estonija je s 12 bodova nagradila Švicarsku. Sjeverna Makedonija nagradila je susjednu Srbiju s 12 bodova. Azerbajdžan je maksimalni broj bodova dao Ruskoj predstavnici, a Norvežani su prvih 12 bodova dali Malti. Španjolska je svojih 12 bodova dala Francuskoj, kojoj je to bila drugi maksimalan broj večeri. Austrija je s 12 bodova nagradila Island, a Ujedinjeno Kraljevstvo Francuskoj. Italija, najveći favorit kladionica, svojih je 12 bodova udijelila Litvi. Naši susjedi Slovenci najdarežljiviji su bili prema Italiji, kojoj je to prva dvanaestica večeri. Grčka je 12 bodova dala Cipru, a Latvija Švicarskoj. Irska je s dvanaesticom nagradila Francusku, koja se po 12-icama izjednačila sa Švicarskom. Moldavija je 12 bodova poklonila Bugarskoj. Iz Srbije su maksimalni broj bodova dali Francuskoj, čime je Barbara Pravi prešlča u vodstvo. Bugarska je uzvratila Moldaviji i dala im 12 bodova. Cipar je najzadovoljniji bio nastupom Grčke, i uzvratio im s 12 maksimalnih bodova. Belgija je s 12 bodova nagradila Švicarsku.

Nizozemsku je predstavio Jeangu Macrooy s pjesmom 'Birth of a new age'. Riječ je o 27-godišnjem pjevaču rođenom u Surinamiju, gdje je vrlo popularan.

Bugarka Victoria otpjevala je pomalo sjetnu pjesmu 'Growing up is getting old', i to bez plesača ili plesačica koji prate većinu večerašnjih izvođača.