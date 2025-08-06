Kraljica Letizia ovim je potezom još jednom pokazala zašto je Španjolci toliko vole

Kraljica Letizia i njezine kćeri, princeza Leonor i infanta Sofía , postale su senzacija preko noći, n e zbog skupocjenih haljina ili glamuroznih trenutaka, već zbog nečeg daleko vrijednijeg.

Na raskošnoj recepciji u palači Marivent, ljetnoj rezidenciji španjolske kraljevske obitelji u Palma de Mallorci, dogodilo se nešto neočekivano. Među uzvanicima, gdje su bili lokalni dužnosnici, sportske zvijezde poput Rafaela Nadala, bila je i Ana María Ruiz, predsjednica Udruge gluhih osoba Mallorce.

Ono što se dogodilo potom pokazuje zašto je španjolska kraljevska obitelj danas među najomiljenijima u Europi. Umjesto uobičajenih kurtoaznih razgovora, kraljevska obitelj odlučila je komunicirati na jeziku kojeg Ana Maria Ruiz najbolje pozna - znakovnom jeziku.

Video koji je Ana podijelila na Instagramu postao je momentalno hit, a u njemu se vide kraljica Letizia i obje njezine kćeri kako s osmjesima na licima ispisuju svoja imena znakovnim jezikom pred kamerom. Spontani pljesak koji je uslijedio govori sve o emotivnosti trenutka.