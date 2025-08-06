SVI SU IM VAŽNI

Kraljica Letizia ovim je potezom još jednom pokazala zašto je Španjolci toliko vole

N. Sa

06.08.2025 u 22:07

Kraljica Letizia s kćerima i svekrvom
Kraljica Letizia s kćerima i svekrvom Izvor: Profimedia / Autor: R. SMITH / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Španjolska kraljica i njezine kćeri pokazale su da je istinska elegancija u malim, znakovitim gestama koji mijenjaju živote. U vremenu kada se društvene mreže preplavljene trivijalnim sadržajima, jedan video s Mallorce podsjetio je svijet na ono što stvarno znači biti čovjek

Kraljica Letizia i njezine kćeri, princeza Leonor i infanta Sofía, postale su senzacija preko noći, ne zbog skupocjenih haljina ili glamuroznih trenutaka, već zbog nečeg daleko vrijednijeg.

Na raskošnoj recepciji u palači Marivent, ljetnoj rezidenciji španjolske kraljevske obitelji u Palma de Mallorci, dogodilo se nešto neočekivano. Među uzvanicima, gdje su bili lokalni dužnosnici, sportske zvijezde poput Rafaela Nadala, bila je i Ana María Ruiz, predsjednica Udruge gluhih osoba Mallorce.

Kraljica Letizia, princeza Leonor i infanta Sofia Izvor: EPA / Autor: Ballesteros

Ono što se dogodilo potom pokazuje zašto je španjolska kraljevska obitelj danas među najomiljenijima u Europi. Umjesto uobičajenih kurtoaznih razgovora, kraljevska obitelj odlučila je komunicirati na jeziku kojeg Ana Maria Ruiz najbolje pozna - znakovnom jeziku.

Video koji je Ana podijelila na Instagramu postao je momentalno hit, a u njemu se vide kraljica Letizia i obje njezine kćeri kako s osmjesima na licima ispisuju svoja imena znakovnim jezikom pred kamerom. Spontani pljesak koji je uslijedio govori sve o emotivnosti trenutka.

Inače, manje je poznato da kraljica Letizia već godinama uči znakovni jezik, a prvi put ju je javnost vidjela kako ga koristi još 2014. godine na krunidbi svog supruga kralja Felipea.

Ovoga puta bilo je drugačije, budući da su joj se u svemu pridružile i njezine kćeri.

