Kralj Charles je zahtjevan šef, a bivši zaposlenici ističu da novi kralj ima naglu narav i okrutnu radnu etiku

Novi britanski monarh opisan je kao vrlo izdržljiva osoba uporne naravi. Nova knjiga koja daje uvid u detalje svakodnevnog života i rada na britanskom dvoru također navodi da je kralj, Charles 'vrlo zahtjevan prema sebi', a slično očekuje i od osoblja - pozivi od njega dolaze doslovce u bilo koje vrijeme. Naime, kako je navedeno kralj Charles uvijek radi, i to bez predaha, sedam dana u tjednu

'Razne stvari bi ga znale frustrirati, posebno mediji,' navodi Valentine Low u svojoj novoj knjizi ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' čiji su dijelovi objavljeni u The Timesu.

Bivši članovi Charlesovog osoblja opisali su ga kao nekoga 'ogromne izdržljivosti' i puno ideja te osovu koja 'uvijek radi... sedam dana u tjednu'. I dok je kralj 'vrlo zahtjevan prema sebi', slično očekuje i od svog osoblja, a kako je navedeno u knjizi ni telefonski pozivi u doslovce bilo koje vrijeme, u 23 sata ili čak na Božić nisu rijetkost.