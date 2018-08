Kraftwerkov audiovizualni 3D spektakl oduševio prepunu Arenu

Sedam izvanrednih glazbenih nastupa obilježili su sinoćnji koncert otvorenja sedmog izdanja Dimensions festivala, no među njima se ponajviše istaknuo trodimenzionalni audiovizualni spektakl kojeg su do posljednjeg mjesta ispunjenoj pulskoj Areni priuštili pioniri elektronike s gotovo pedesetogodišnjim scenskim iskustvom – kultni njemački sastav Kraftwerk

Sedam izvanrednih glazbenih nastupa obilježili su sinoćnji koncert otvorenja sedmog izdanja Dimensions festivala, no među njima se ponajviše istaknuo trodimenzionalni audiovizualni spektakl kojeg su do posljednjeg mjesta ispunjenoj pulskoj Areni priuštili pioniri elektronike s gotovo pedesetogodišnjim scenskim iskustvom – kultni njemački sastav Kraftwerk. Dvosatnim nastupom obuhvaćeni su svi njihovi najuspješniji hitovi, primjerice The Model, The Robots, Trans-Europe-Express, Tour de France, The Man Machine te posljednja izvedena pjesma koja je ujedno funkcionirala i kao pozdravna poruka koncerta – Music Non Stop. Glazbene izvedbe pratili su već kultni pop-kulturni vizuali, za ovu turneju predstavljeni u trodimenzionalnom izdanju. Publika je s oduševljenjem pozdravljala najveće hitove te je gromoglasnim pljeskom ispratila veterane sa scene.