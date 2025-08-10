Pod zvjezdanim nebom pulske Arene Plavi orkestar održao koncert za pamćenje

N. Sa 10.08.2025 u 10:56

Nakon što je drugu večer Adria Summer Festivala otvorila globalna superzvijezda Grace Jones, veličanstvena pulska Arena jučer je po prvi put u 40 godina karijere ugostila legendarni sarajevski bend -Plavi orkestar! Publika ih je dočekala vriskom, a koncert su otvorili pjesmom 'Kad si sam, druže moj', koju je tisuće glasova pjevalo uglas. Saša Lošić Loša priznao je da ga je ovaj nastup toliko dirnuo da je imao tremu kakvu nikad prije nije osjetio.