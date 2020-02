Kći Stevena Spielberga otkrila da je postala glumica i to u porno filmovima, a kaže i da je roditelji podržavaju u karijeri

Kao malenu bebu Steven Spielberg i njegova supruga Kate Capshaw posvojili su Mikaelu, danas 23-godišnjakinju, koja im je ovog vikenda, i to putem FaceTimea, otkrila da je postala porno glumica. Prema njezinim riječima njezini je roditelji, navodno, podržavaju u karijeri

'Moja sigurnost oduvijek im je bila najvažnija', rekla je za The Sun te dodala kako im je sve priznala preko FaceTimea: 'Ovo ne radim zato što želim nekoga povrijediti već zato što želim pokazati svoje tijelo i na njemu zaraditi.'

Veliki intervju o svom životu, ali i novoj karijeri, dala je i 23-godišnja Mikaela Spielberg , posvojena kći 73-godišnjeg Stevena Spielberga i 66-godišnje Kate Capshaw , koja je svojim roditeljima tek ovog vikenda, i to putem video poziva, otkrila da je postala glumica i to u porno filmovima. Prema njezinim riječima, oni je u toj njezinoj odluci u potpunosti podržavaju.

Ova nova karijera dala joj je osjećaj moći, ali i samopouzdanja kojeg nikada nije imala, a uz sve to otkrila je i da je kao dijete bila žrtvom seksualnih predatora zbog čega je kasnije imala psihičkih problema. Proteklih nekoliko godina Mikaela Spielberg borila se s anoreksijom, patila od graničnog poremećaja osobnosti, ali i alkoholizma. Odmah je uz sve to napomenula kako njezini zlostavljači nisu bili niti članovi obitelji niti bliski prijatelji njezinih roditelja.

Za sada, Mikaela je sama snimila nekoliko samostalnih videa i producirala ih te objavila na popularnoj besplatnoj porno stranici PornHub, no ubrzo ih je i maknula želeći prvo dobiti i službenu 'radnu dozvolu' od države kako bi sve bilo po zakonu. Dodala je kako iz poštovanja prema zaručniku neće snimati intimne odnose s drugim ljudima.

U porno industriju nije ušla zato što je, kaže, to morala, već zato što je htjela pokazati svoju seksualnost i na njoj zaraditi, kako bi postala financijski neovisna od svojih roditelja. Koliko joj je tako nešto bilo potrebno, vjerojatno i nije, budući da se bogatstvo njezian oca, slavnog Stevena Spielberga procjenjuje između 3.7 i 6.08 milijardi dolara.

Uz sve to otkrila je da je kao dijete bila dosta razmažena, no ipak u nekim granicama, kao i da su je roditelji odgojili na način da cijeni naporan rad, ljudsko dostojanstvo, ali i kako siromaštvo utječe na svijet. S ocem je, kao manja, imala idiličan odnos i bili su iznimno bliski, no kako je krenula odrastati, nastali su i problemi u njihovom odnosu.