Prošlo je skoro 40 godina: Pogledajte kako danas izgledaju glavni glumci filmskog hita 'E.T.'

Prije 37 godina Steven Spielberg snimio je jedan od svojih najboljih filmova, legendarni obiteljski ZF film o povjerenju, hrabrosti i snažnom prijateljstvu. Evo kako sada izgledaju glumci koji su osvojili srca mnogih generacija

Inspiracija za jedan od najpoznatijih i najemotivnijih filmova, 'E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial)', došla je Stevenu Spielbergu kad je imao 15 godina. Isprva se trebao zvati 'Odrastanje' (engl. Growing Up) te obuhvaćati izoliranost koju je redatelj osjećao kao Židov u Arizoni nakon razvoda roditelja. Taj je osjećaj izoliranosti dodijeljen simpatičnom liku mnogo godina kasnije, kada je Spielberg upoznao Melissu Mathison, autoricu scenarija. Od početnog prikazivanja 'E.T.' je dobio pozitivne kritike s četiri osvojena Oscara i još pet nominacija te je jedan od najboljih i najunosnijih filmova svih vremena. 'To je i film koji sam, od svih koje sam režirao, najviše puta pogledao jer su ga sva moja djeca htjela gledati, a uvijek je pritom dobro imati oca pored sebe jer se djeca na početku boje zato što E.T. izgleda drugačije', izjavio je ranije Spielberg.

Drew Barrymore dobila je ulogu 6-godišnjakinje Gertie koja pomaže E.T.-ju da se vrati kući, a zahvaljujući filmu postala je zvijezda preko noći. No uspjeh je od slatke djevojčice napravio ovisnicu o alkoholu i drogama. S devet godina pušila je cigarete, alkohol je pila s 11, s 12 godina pušila je marihuanu, a na kokainu je bila s 13. Kad je imala samo 14 godina, završila je na prvom odvikavanju. Drew je kasnije glumila u brojnim filmovima, među kojima su 'Charliejevi anđeli', '50 prvih poljubaca' i 'Njemu baš i nije stalo', a okušala se i kao redateljica, scenaristica i producentica.

Henry Thomas (Eliot) imao je samo 11 godina kada je dobio ulogu u filmu. Umjesto čitanja scenarija, Henryju je na audiciji rečeno da mora improvizirati scenu s vladinim agentom koji mu pokušava oteti izvanzemaljskog prijatelja. U srcedrapateljnoj sceni koja se može pogledati i na YouTubeu na kraju je zaplakao i tako dobio glavnu ulogu. Poslije uloge u 'E.T.'-ju Thomas se vratio u rodni grad u Teksasu te je završio školu, a 80-ih i 90-ih godina vratio se glumi. Prva ozbiljnija uloga ponuđena mu je u filmu 'Psycho IV: The Beginning'. Zapaženije uloge postigao je u filmovima 'Legenda o jeseni', 'Bande New Yorka' i 'Geraldova igra'. Ovaj glumac, pjevač i autor pjesama benda The Blue Heelers imao je brojne uloge u filmovima i serijama, među kojima su 'CSI', 'Mentalist', 'Zakon i red: Odjel za žrtve', 'Betrayal'. Radio je i na soundtracku za film 'Honey Baby' (2006.). Iza sebe ima dva propala braka. Prvi s Kelly Hill, a drugi s njemačkom glumicom Marie Zielcke, s kojom ima dijete.

Elliotova brata Michaela u filmu 'E.T.' igrao je Robert MacNaughton, a za to ostvarenje je 1982. godine, kao 17-godišnji mladić, dobio priznanje Young Artist Award za najbolju sporednu ulogu. Svoju je karijeru fokusirao na kazalište, iako se pojavljivao i u serijama HBO-a 'Amen', 'Newhart' i 'Vietnam War Story'. No onda je iznenada odustao od glume i započeo novi život kao voditelj pošte u Phoenixu, u Arizoni, u kojoj je živio sa suprugom, glumicom Biancom Hunter i djecom. Godine 2011. preselili su se u Jersey City u New Jerseyju. Povratak holivudskim filmovima za njega je došao 2014. u trileru 'Laugh Killer Laugh', a igrao je i sporednu ulogu u filmu 'Frankenstein vs. the Mummy'.

Dee Wallace (Mary) glumila je u brojnim filmovima, a najviše je nastupala u hororcima, npr. 'The Hills Have Eyes', 'The Howling' i 'Cujo'. Unatoč više od 190 uloga, velika holivudska karijera joj je izostala. Privatno je imala turbulentan život, obilježen s tri braka.

Simpatični vladin agent Keys bio je u filmu glumac Peter Coyote. Nakon 'E.T.'-ja odigrao je veći broj zapaženih uloga uključujući filmove 'Bitter Moon', 'Kika' i 'Erin Brockovich'. Za vrijeme olimpijade u Salt Lake Cityju s glumačkom kolegicom Glen Close vodio je milijunsko gledateljstvo kroz svečanost otvaranja. Njegova autobiografija o hippie godinama 'Sleeping Where I Fall' postala je bestseler u Americi. Dva puta se ženio, a od 1975. prakticira zen budizam.