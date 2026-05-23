Kate ga nazvala u najgorem trenutku: Williamova reakcija je postala pravi hit

Princ William poznat je kao veliki navijač Aston Ville, a emocije nije skrivao ni tijekom finala Europske lige u Istanbulu, gdje je njegov klub slavio protiv Freiburga 3:0. Budući britanski kralj bio među tisućama navijača na stadionu Beşiktaş Park, prateći jednu od najvažnijih večeri za klub koji podupire još od mladosti.

No osim slavlja zbog povijesne pobjede, društvenim mrežama proširila se snimka koja je Williama prikazala u vrlo ljudskom, svakodnevnom trenutku. Dok je mobitelom snimao atmosferu na stadionu, na zaslonu mu se pojavio dolazni poziv s imenom 'Catherine'. Umjesto da se javi, William je poziv maknuo s ekrana i nastavio snimati slavlje.

Taj je potez odmah pokrenuo lavinu komentara. Mnogi su se našalili da ga razumiju jer se našao usred nogometne euforije, dok su drugi duhovito primijetili da mu ne bi bili u koži kada Kate vidi snimku.

William nije skrivao emocije

Aston Villa pobjedom je osvojila prvi europski trofej nakon 44 godine, a za klub je to bio i prvi veliki naslov nakon dugog čekanja još od Liga kupa 1996. godine. William je, prema pisanju stranih medija, burno proslavio pobjedu, pjevao s navijačima i kasnije se pridružio slavlju igrača.