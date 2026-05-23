Kate ga nazvala u najgorem trenutku: Williamova reakcija je postala pravi hit

Princ William još je jednom pokazao koliko strastveno prati Aston Villu, no jedan detalj s tribina tijekom europske večeri postao je viralniji od samog slavlja
Princ William poznat je kao veliki navijač Aston Ville, a emocije nije skrivao ni tijekom finala Europske lige u Istanbulu, gdje je njegov klub slavio protiv Freiburga 3:0. Budući britanski kralj bio među tisućama navijača na stadionu Beşiktaş Park, prateći jednu od najvažnijih večeri za klub koji podupire još od mladosti.
No osim slavlja zbog povijesne pobjede, društvenim mrežama proširila se snimka koja je Williama prikazala u vrlo ljudskom, svakodnevnom trenutku. Dok je mobitelom snimao atmosferu na stadionu, na zaslonu mu se pojavio dolazni poziv s imenom 'Catherine'. Umjesto da se javi, William je poziv maknuo s ekrana i nastavio snimati slavlje.
Taj je potez odmah pokrenuo lavinu komentara. Mnogi su se našalili da ga razumiju jer se našao usred nogometne euforije, dok su drugi duhovito primijetili da mu ne bi bili u koži kada Kate vidi snimku.
William nije skrivao emocije
Aston Villa pobjedom je osvojila prvi europski trofej nakon 44 godine, a za klub je to bio i prvi veliki naslov nakon dugog čekanja još od Liga kupa 1996. godine. William je, prema pisanju stranih medija, burno proslavio pobjedu, pjevao s navijačima i kasnije se pridružio slavlju igrača.
The Independent tako navodi da je William, kao dugogodišnji navijač Aston Ville i pokrovitelj Nogometnog saveza, čestitao klubu nakon pobjede 3:0, kojom je Villa stigla do prvog europskog trofeja od 1982. godine.
Prije utakmice poslao je i poruku podrške klubu, a uoči finala posjetio je svlačionicu Aston Ville kako bi igračima uputio riječi ohrabrenja.
Inače, njegova odanost klubu tijekom godina postala je jedan od detalja koji javnosti često pokazuje njegovu opušteniju stranu.
Upravo zato je i viralna snimka s pozivom izazvala toliko reakcija. Umjesto strogo protokolarne slike princa, fanovi su vidjeli navijača koji u ključnom trenutku želi zabilježiti slavlje svog kluba. Za mnoge je to bio simpatičan podsjetnik da ni članovi kraljevske obitelji nisu imuni na svakodnevne situacije poput poziva u nezgodnom trenutku.
Komentari su se nizali u istom tonu: od 'Bravo, potpuno te razumijem' do šale 'Ne bih ti bio u koži kad Kate vidi ovaj video'. Iako je riječ o kratkom trenutku, snimka je dodatno učvrstila dojam da je William, barem kada igra Aston Villa, prije svega strastveni navijač.