Tajči o povratku u Hrvatsku: 'Svaki puta kada dođem srce mi zatitra'

Među izvođačima je bila i Tatjana Cameron Tajči , pjevačica koju mnogi i danas povezuju s optimizmom, snažnom energijom i pjesmama koje su obilježile jedno razdoblje. U razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrila je koliko joj znači sudjelovati u ovakvom događaju.

'Hvala puno, to mi puno znači, večeras pjevam 'Suzu za zagorske brege', to je meni jedna od najljepših domoljubnih pjesma, veselim se. Otpjevat ću je s krasnim Antom Gelom, ma cijela je ekipa divna. Jako se veselim.'

Pjesme koje su preživjele generacije

Tajči je već desetljećima jedno od onih imena koja publika pamti po pjesmama snažno vezanima uz emociju, nostalgiju i pozitivnu energiju. Iako je simbol jedne generacije, njezina glazba pronašla je put i do mlađih slušatelja.

'A mislim da su to bezvremenske pjesme, s dobrom energijom, optimistične su i pozitivne, lijepo je i da je nove generacije vole. Nije mi čudno, dobre su pjesme', rekla je za Dnevnik Nove TV.

Upravo ta kombinacija prepoznatljivih melodija, vedrine i osobne topline učinila je da Tajči ostane jedno od najvoljenijih imena domaće glazbene scene, bez obzira na godine koje su prošle od njezina odlaska iz Hrvatske. Govoreći o Zagrebu nekad i danas, Tajči se prisjetila i razdoblja prije odlaska iz Hrvatske. Otkrila je kako svaki povratak u grad u njoj i dalje budi snažne osjećaje.

'Pa ja sam baš otišla prije 34 godine, sjećam se da svaki puta kada dođem imam više reklama nego onda, bilo mi je isprva neobično, ali sam se navikla. Svaki puta kada dođem srce mi zatitra. Kad slijećemo pjevam si potiho 'Vraćam se Zagrebe tebi...' Njezine riječi najbolje opisuju odnos koji je s Hrvatskom ostao emotivan i živ, bez obzira na udaljenost i godine provedene izvan domovine.