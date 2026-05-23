Cannes završio trijumfom Cristiana Mungiua i njegovog 'Fjorda'

'Fjord', drama rumunjskog redatelja Cristiana Mungiua, osvojila je u subotu glavnu nagradu Filmskog festivala u Cannesu, Zlatnu palmu
To je drugi put da je Mungiu osvojio nagradu, nakon filma '4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana' iz 2007.
Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve usredotočen je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna obitelj preseli iz Rumunjske u norveško selo.
Drugo mjesto osvojila je drama 'Minotaur', drama o nevjeri supruge, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva.
Nagradu za najboljeg redatelja podijelili su Poljak Pawel Pawlikowski za svoju dramu Thomasa Manna 'Fatherland' i španjolski dvojac poznat kao 'Los Javis', Javier Ambrossi i Javier Calvo, za ep o Španjolskom građanskom ratu 'The Black Ball'.
Nagradu za najbolju glumicu osvojile su dvije glavne glumice u filmu Ryusukea Hamaguchija 'All of a Sudden', Francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto.
Počasna Zlatna palma za Streisand
Nagradu za najboljeg glumca podijelile su i dvije glavne zvijezde belgijske gay ljubavne priče 'Coward', filma o Prvom svjetskom ratu, Valentin Campagne i debitant Emmanuel Macchia.
'Iskreno se nadam da će ovaj film omogućiti mladim muškarcima, mladim ženama, mladim ljudima da vole sebe i prihvate sebe takvima kakvi jesu', rekao je vidno dirnut 20-godišnji belgijski glumac Emmanuel Macchia, kojemu je ovo bila prva filmska uloga.
Slavna američka pjevačica i glumica Barbra Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu u odsutnosti, no nije mogla prisustvovati ceremoniji zbog ozljede koljena. Ikona francuskog filma Isabelle Huppert primila je nagradu u njezino ime.
84-godišnja Streisand je pohvalila sposobnost filma da ujedini ljude u video poruci u kojoj je prihvatila nagradu.