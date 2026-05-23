VELIKI USPJEH

Cannes završio trijumfom Cristiana Mungiua i njegovog 'Fjorda'

E. K./Hina

23.05.2026 u 23:01

Cristian Mungiu Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ
'Fjord', drama rumunjskog redatelja Cristiana Mungiua, osvojila je u subotu glavnu nagradu Filmskog festivala u Cannesu, Zlatnu palmu

To je drugi put da je Mungiu osvojio nagradu, nakon filma '4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana' iz 2007.

Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve usredotočen je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna obitelj preseli iz Rumunjske u norveško selo.

Drugo mjesto osvojila je drama 'Minotaur', drama o nevjeri supruge, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva.

Nagradu za najboljeg redatelja podijelili su Poljak Pawel Pawlikowski za svoju dramu Thomasa Manna 'Fatherland' i španjolski dvojac poznat kao 'Los Javis', Javier Ambrossi i Javier Calvo, za ep o Španjolskom građanskom ratu 'The Black ‌Ball'.

Nagradu za najbolju glumicu osvojile su dvije glavne glumice u filmu Ryusukea Hamaguchija 'All of ⁠a Sudden', Francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto.

Počasna Zlatna palma za Streisand

Nagradu za najboljeg glumca podijelile su i dvije glavne zvijezde belgijske gay ljubavne priče 'Coward', filma o Prvom svjetskom ratu, Valentin Campagne i debitant Emmanuel Macchia.

Demi Moore na završnoj ceremoniji Filmskog festivala u Cannesu Izvor: EPA / Autor: Andreas Rentz / POOL

'Iskreno se nadam da će ovaj film omogućiti mladim muškarcima, mladim ženama, mladim ljudima da vole sebe i prihvate sebe takvima kakvi jesu', rekao je vidno dirnut 20-godišnji belgijski glumac Emmanuel Macchia, kojemu je ovo bila prva filmska uloga.

Slavna američka pjevačica i glumica Barbra Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu u odsutnosti, no nije mogla prisustvovati ceremoniji zbog ozljede koljena. Ikona francuskog filma Isabelle Huppert primila je nagradu u njezino ime.

84-godišnja Streisand je pohvalila sposobnost filma da ujedini ljude u video poruci u kojoj je prihvatila nagradu.

