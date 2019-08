Karijeru je mogao graditi na obiteljskim vezama, ali je odabrao drugi put: Tko je mladi glumac za kojim uzdišu djevojke?

Nedugo nakon prikazivanja romantične drame 'Poslije svega' na Netflixu u Velikoj Britaniji, na obzoru je uočen sjaj zvijezde u nastajanju. Mladi glumac Hero Fiennes-Tiffin proglašen je seks simbolom, a 21-godišnjak po svemu sudeći kreće putem kojim se ne tako davno uspinjao najomiljeniji vampir na svijetu - Robert Pattinson

Iako zahvalan na prilikama koje mu nude obiteljska poznanstva, Hero ne planira unovčiti svoje ime i iskorištavati rođake te njihove veze kako bi došao do uloga.

'Nisam se jednoga dana probudio i pomislio 'da, to je ono što želim raditi'. Bio je to više postupan razvoj ljubavi prema glumi', kaže Hero.

'Volim raditi bez puno buke i radije bih pustio da stvari koje radim govore same za sebe. Čak i moja majka većinu stvari vezanih uz moj rad otkriva preko mog agenta. Imao sam tu sreću da mi obitelj pruži neke mogućnosti, ali svoje poslove svjesno nastojim obaviti bez ičije pomoći', otkriva mladi glumac.

O privatnom pogledu na ljubav, ali i statusu seks simbola, Hero je također progovorio u intervjuu pa kaže da nije tip koji će ugrabiti prvu priliku da odbaci svu odjeću sa sebe, osim ako to ne bude zbog potreba posla.

Ono što će zasigurno zanimati njegove obožavateljice diljem svijeta ljubavni je status i općenito mišljenje o ljubavi.

'Sviđa mi se ideja da imam djevojku i vjerujem da u životu možete pronaći vremena za sve, ali mislim da to nije jedna od stvari koju treba tražiti. To se treba dogoditi samo od sebe, a ja još nisam sreo nikoga za koga bih pomislio kako je to jedina osoba koju želim viđati', priznaje Hero.

Film je nastao na književnom predlošku Anne Todd, američke spisateljice koja je 2014. godine, nakon uspjeha prvog romana iz serije 'After' na online servisu, potpisala ugovor s izdavačkom kućom i objavila ih još tri.

U izvornoj verziji glavni ženski lik Tessa Young je dobra i nevina djevojka koja se upušta u ljubavnu aferu sa 'zločestim dečkom' Harryjem Stylesom. U četverodijelnom serijalu romana Harry Styles preimenovan je u Hardina Scotta.