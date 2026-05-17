Formula omiljenog holivudskog para za stabilan brak zvuči tako jednostavno

E. K.

17.05.2026 u 05:15

John Krasinski i Emily Blunt Izvor: EPA / Autor: CHRIS TORRES
John Krasinski i Emily Blunt imaju uspješne holivudske karijere, no obitelj je za njih važnija od svakog projekta

John Krasinski i Emily Blunt već godinama pripadaju među najstabilnije holivudske parove, a njihov privatni život rijetko je podređen pravilima industrije.

Iako oboje iza sebe imaju velike filmske i televizijske uspjehe, Krasinski ističe da se u njihovoj obitelji jedna stvar nikada ne dovodi u pitanje: djeca su uvijek na prvom mjestu.

Glumac i redatelj, koji je s Emily Blunt u braku od 2010. godine, u razgovoru za CBS Mornings rekao je da on i supruga karijere usklađuju tako da jedan od njih uvijek može biti uz njihove kćeri, 11-godišnju Hazel i devetogodišnju Violet.

'Iskren odgovor je: djeca i obitelj su na prvom mjestu. Uvijek smo, srećom, dobro rasporedili snimanja - jedno pa drugo. Tako da je jedan od nas uvijek kod kuće s djecom', rekao je Krasinski.

'Obiteljski cirkus'

Krasinski je otkrio i da on i Emily, kad god je moguće, vode kćeri sa sobom na lokacije snimanja. Takav način života nije uvijek jednostavan, ali im omogućuje da obitelj ostane zajedno i onda kada ih posao odvede daleko od doma.

Emily Blunt i John Krasinski Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

'Vodimo djecu sa sobom svugdje gdje snimamo i gdje god možemo provoditi vrijeme s njima. Cijeli 'A Quiet Place' snimali smo u New Yorku, a 'Jack Ryan' je bio u Londonu. Došle su s nama u London. Pravi je to cirkus - obiteljski cirkus', ispričao je uz smijeh.

Takav pristup najbolje opisuje dinamiku para koji je uspio spojiti dvije zahtjevne karijere s obiteljskim životom, bez stvaranja dojma da jedno mora stalno patiti zbog drugoga.

Krasinski je ranije duhovito priznao da njegove kćeri više impresionira karijera njihove majke nego njegova. Govoreći za People o animiranom fantasy filmu 'IF', koji je napisao, producirao i režirao, rekao je da su djevojčice prvi put osjetile da su i one dio njegova kreativnog svijeta.

'Kad su saznale da ću ga raditi, bile su jako uzbuđene jer je to bio prvi put da sam ih ikad uključio u nešto. Bio sam prilično siguran da misle da sam računovođa - jer im je mama bila Mary Poppins i bila je u 'Jungle Cruiseu'. Dakle, ona je od samog početka bila u velikoj prednosti kod naših djevojčica i više je za njih cool', našalio se.

Krasinski je otkrio i da su ga upravo Hazel i Violet potaknule na ideju za film 'IF'. Promatrajući ih kako se igraju, primijetio je da djeca lako ulaze u maštoviti svijet koji odraslima često ostaje nedostupan.

'Primijetio sam da djeca nestaju u čarobni svijet u koji mi, kao roditelji, nemamo pristup. Rekao sam Emily: 'To bi bio nevjerojatan film'', ispričao je.

