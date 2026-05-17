Formula omiljenog holivudskog para za stabilan brak zvuči tako jednostavno

John Krasinski i Emily Blunt imaju uspješne holivudske karijere, no obitelj je za njih važnija od svakog projekta

John Krasinski i Emily Blunt već godinama pripadaju među najstabilnije holivudske parove, a njihov privatni život rijetko je podređen pravilima industrije.

Iako oboje iza sebe imaju velike filmske i televizijske uspjehe, Krasinski ističe da se u njihovoj obitelji jedna stvar nikada ne dovodi u pitanje: djeca su uvijek na prvom mjestu. Glumac i redatelj, koji je s Emily Blunt u braku od 2010. godine, u razgovoru za CBS Mornings rekao je da on i supruga karijere usklađuju tako da jedan od njih uvijek može biti uz njihove kćeri, 11-godišnju Hazel i devetogodišnju Violet. 'Iskren odgovor je: djeca i obitelj su na prvom mjestu. Uvijek smo, srećom, dobro rasporedili snimanja - jedno pa drugo. Tako da je jedan od nas uvijek kod kuće s djecom', rekao je Krasinski. 'Obiteljski cirkus' Krasinski je otkrio i da on i Emily, kad god je moguće, vode kćeri sa sobom na lokacije snimanja. Takav način života nije uvijek jednostavan, ali im omogućuje da obitelj ostane zajedno i onda kada ih posao odvede daleko od doma.

Emily Blunt i John Krasinski Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia



