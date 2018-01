Jonathan ima novi singl 'Something To Cry About'

'Something To Cry About' novi je singl grupe Jonathan kojim se najavljuje skori izlazak njihovog novog izdanja 'To Hold'

Nakon što je prvi dio izdanja, 'To Love…', ušao na većinu domaćih godišnjih top lista grupa Jonathan pripremila je i drugi dio nazvan 'To Hold' koji će biti objavljen 19. veljače. Uvod u album predstavlja prvi singl 'Something To Cry About'. ‘Nakon prvog dijela albuma, ‘To Love’, koji odiše introspekcijom i emocijama od tuge do smiraja, “Something To Cry About” predstavlja buđenje i povratak u društvo. Glazbeno smo opet otišli u smjer u kojem još nismo bili, dok s druge strane energija podsjeća na naše početke. Tema pjesme je odupiranje otupljivanju, želja za stvarnim iskustvima i doživljajima, odbacivanje lažnih odnosa i potreba’ – tim riječima je novu pjesmu i duh nadolazećeg albuma opisao sam bend.