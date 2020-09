Jon Bon Jovi o braku i izgledu: 'Jedini sam sretnik koji se nije razveo. Sve je to moja kosa, sve su to moji zubi, nisam debeli Elvis'

Američki roker Jon Bon Jovi u listopadu će objaviti 15 studijski album znakovitog naziva '2020'. Pjesme koje danas piše drugačije su tematike, a glazbenik koji za sebe kaže da živi život povremene rock zvijezde, odbija pomisao da je album politički. O svom dugogodišnjem sretnom braku, krizi za koju tvrdi da nije bila kriza srednjih godina, ali i mladenačkom izgledu progovorio je u intervjuu za The Times

'Ne pretvaram se da sam rock zvijezda cijelo vrijeme, to sam samo kad izađem na pozornicu', kaže 58-godišnji Jon Bon Jovi i tvrdi da živi normalnim životom kao većina ljudi, supruzi kuha kavu i iznosi iz kuće smeće. Početkom listopada svjetlo dana ugledat će njegov novi studijski album '2020', 'društveno osvješteni' album za kojega je potpuno svjestan da neće biti dobro primljen od sve njegove publike koja je stasala na pjesmama 'Livin’ on a Prayer', 'Always', 'It’s My Life' ili 'Keep the Faith' ili 'Blaze of Glory' koja ove godine slavi 30. rođendan. Za svoje pjesme Bon Jovi kaže da su dnevnik njegovog života pa je teško očekivati da još uvijek piše nešto poput 'You Give Love a Bad Name', pjesme koju je napisao s 25 godina.

Teme njegovih novih pjesama su oružano nasilje, stanje američke politike i sklonost političara laganju, ali odbija zauzeti bilo koju stranu i tvrdi kako nije riječ o političkom albumu, nego o želji da se progovori o tim stvarima koje ga muče.

Kaže kako je američko društvo duboko podijeljeno, kao nikad u njegovom životu. Sa strogo zauzetim političkim linijama i podijelama među susjedima i u obiteljima, bez kompromisa i razgovora, stvari se mogu samo pogoršati.

Sugestiju kako je njegova apolitičnost možda posljedica bojazni da ne izgubi obožavatelje koji su za Trumpa ili za nošenje oružja, Bon Jovi odbija i kaže kako mu se u pjesmama referira na stvarne scenarije i pita kako bi se osjećali da je naše dijete žrtva nasilja počinjenog oružjem.

'Mrzim to što moja djeca moraju voditi više brige o vježbama za evakuaciju i barikadiranje u učionicama, nego o aknama i upoznavanju djevojaka', kaže rocker.



Život rock zvijezde je nevjerojatan i svakom bi ga preporučio, ali on je odabrao smireniji život. Bon Jovi je već s 21 godinom imao potpisan ugovor za ploču, a s trećim ablumom četiri godine kasnije njegov je bend lansiran u orbitu. Iz benda su u međuvremenu izašli neki kolege, što zbog ljubavnih problema, što zbog zlouporaba opojnih sredstava, ili oboje, a on se na užas svojih menadžera oženio u dobi od 27 godina. S Dorotheom, svojom ljubavi još iiz djetinjstva, ostao je u braku do danas i imaju četvero djece starosti od 16 do 27 godina. 'Blagoslovljen sam što imam suprugu toliko dugo u svom životu, a to je život u kući dovelo u ravnotežu. Nisam se morao živcirati zbog toga, a gledao sam kako moji dečki prolaze kroz teške trenutke razvoda, što je teško ostaviti izvan pozornice. Jedini sam sretnik koji se nije razveo', kaže Bon Jovi i dodaje da je sretan što 'lice s plakata oženjene rock zvijezde'. Unatoč ljubavnoj sreći, u profesionalnom je životu imao nekoliko burnih godina nakon što je 2013. bend iznenada napustio Richie Sambora, dogogodišnji prijatelj i suradnik što je Bon Jovi primio vrlo osobno. U to ga je vrijeme dosta mučilo što mu bend još uvijek nije uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, što se napokon dogodilo 2018. godine.