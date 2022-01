Jeste li primijetili Biancu Nobilo? Prelijepa novinarka CNN-a podrijetlom je Hrvatica

Rijetka su mjesta na planeti na kojima se neće naći bar poneki Hrvat, a brojni su primjeri onih koji su uspjeli i dosegli slavu 'u tuđini' - izumitelji, glumci, poduzetnici, političari, sportaši, glazbenici s hrvatskim podrijetlom. Bianca Nobilo CNN-ova zvijezda u usponu je jedna od njih. Ona je Novozelanđanka s korčulanskim korijenima

Dopisnica iz Londona i voditeljica emisije 'The Global Brief s Biancom Nobilo', koja se emitira na CNN International televiziji od ponedjeljka do petka u terminu od 17 sati je novinarka rođena na Novom Zelandu, no njezino prezime govori da je podrijetlom iz Hrvatske (ima i poljskih, velških i talijanskih korjena).