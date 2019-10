Jennifer Aniston: 'Uživam u samoći i mrzim kad mi prijatelji namještaju spojeve'

Jennifer Aniston gostujući u radijskoj emisiji Howarda Sterna priznala je da je savršeno zadovoljna samačkim životom, ali i da mrzi kad joj prijatelji namještaju spojeve. U emisiji se dotakla i vječne teme - novih nastavaka kultnih 'Prijatelja'

Iako je jasno da do novih nastavaka ove kultne serije, koja je u rujnu ove godinu slavila 25 godina od prikazivanja prve epizode, neće doći jer to ne želi ni njezini kreatori ni glumci, od takvih pitanja Aniston ipak ne može pobjeći.

'Iskreno mislim da bismo svi to voljeli, no svima nam je itekako jasno da nove epizode serije ne bi bile ni približno dobre kao one stare. Pa zašto bismo onda to radili. Sve bismo uništili', kaže glumica.