Jelena Rozga: 'Nikad se ne predajem, pogotovo kad je u pitanju ljubav'

Jedna od najpopularnijih izvođačica u Hrvatskoj i regiji nedavno je predstavila novi singl 'Sveto pismo', a jako je veseli to što je publika osjetila sve što je pjesmom htjela poručiti. Progovorila je ponovo o braku i ljubavi te otkrila što je za nju 'sveto pismo'

'Tekst je divan i osvojio me je na prvu. Šalje snažnu poruku i nameće pitanje: ‘Je li ljubav dovoljna da preživi sve što nam život nametne’. To je ono što dopire ne samo do ženskih nego i do muških duša', kazala je Jelena Rozga za 24sata. Dodala je o tekstu svog novog singla 'Sveto pismo i ovo: 'Kad se spomene riječ ‘bivši’, znači da se netko predao. Ja se nikad ne predajem, pogotovo kad je u pitanju ljubav. No sa sigurnošću mogu reći da za ljubav uvijek treba dvoje. I, da, naravno da me podsjeti', priznala je. Za nju su 'sveta pisma' zahvalnost, iskrenost, glazba.

Prisjetila se početaka svoje solo karijere koja je počela 2006. godine. 'Snimanje moga prvog albuma, biranje pjesama, nervoza, stres, počeci problema sa štitnjačom, strah, preispitivanje same sebe, što ako ne uspijem. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Imala sam veliku tremu kako će proći, kako će publika prihvatiti, hoće li me prihvatiti bez Magazina, ali sad je to sve iza mene, a ja sam i dalje tu. Živi dokaz da se radom, predanošću, ljubavi prema poslu, glazbi može postići puno', tvrdi. Ne razmišlja o sebi kao o zvijezdi. 'Ja sam netko tko živi glazbu i sve što sam htjela je prenijeti publici sve što osjećam i pjevam, ponuditi nešto lijepo, nešto uz što će se veseliti, plakati, sjećati... to mi je važno', poručila je pjevačica.