Jeff Bezos ne krije sreću: Najbogatiji čovjek svijeta na odmoru u Italiji s fatalnom crnkom zbog koje je ostavio suprugu

Sedam mjeseci nakon razvoda od dugogodišnje supruge MacKenzie, šef Amazona i najbogatiji čovjek svijeta Jeff Bezos otišao je na godišnji odmor s donedavnom ljubavnicom, danas partnericom Lauren Sanchez. Par unatoč svemu ne skriva svoju sreću

Prvo su se zaustavili u St. Tropezu, francuskom ljetovalištu bogatih i slavnih, a potom su otišli do Portofina u Italiji. Nekoliko dana bili su usidreni u blizini Portofina, a kako se tamo provode uspjeli su zabilježiti paparazzi.

Inače, prijateljica bliska slavnoj voditeljici nedavno je otkrila: 'Jeff i Lauren toliko su sretni, da žele da i svijet to zna. Napokon se osjećaju nevjerojatno slobodno. Oboje imaju i više novca nego što je potrebno, više nego što mogu potrošiti. A i Jeff se upravo odrekao 38 milijardi dolara kako bi bio s Lauren. Garantiram vam da će razgovor o predbračnom ugovoru doći, no tek kada se približi datum vjenčanja, trenutno, on nije tema njihovih razgovora.'