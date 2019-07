Ostao je bez 38 milijardi dolara, no nije izgubio vjeru u ljubav: Jeff Bezos spreman je na novi brak, ali ne i na predbračni ugovor

Kada su prošlog tjedna stigli na Wimbledon, odjeveni poput blizanac u odjeću s potpisom Brunella Cucinellija, najbogatiji čovjek svijeta i njegova ljubavnica nisu mogli sakriti koliko su zaljubljeni i opčinjeni jedno s drugim. Dapače, Jeff Bezos nije mogao prestati s nježnostima, a nije mu smetala ni gomila medija koji su, umjesto u teniski meč, gledali u par koji je ovim pojavljivanjem postao i služben

'Nisu pokušavali zasjeniti nikoga, jednostavno su bili sretni što su zajedno, a to je Jeff i pokazao jasno time što nije mogao skloniti ruke s Lauren', izjavio je za Page Six izvor blizak čelnom čovjeku Amazona .

Muško finale Wimbledona, osim i više nego napete igre, bilo je zanimljivo i zbog činjenice da je upravo to događanje najbogatiji čovjek svijeta, Jeff Bezos , odabrao da se prvi puta u javnosti i službeno pojavi sa svojom atraktivnom pratnjom, Lauren Sanchez , zbog koje je i ostavio svoju suprugu MacKenzie Bezos , i bez puno pogovora joj dao 38,3 milijarde dolara.

'Oboje imaju i više novca nego što je potrebno, više nego što mogu potrošiti. A i Jeff se upravo odrekao 38 milijardi dolara kako bi bio s Lauren. Garantiram vam da će razgovor o predbračnom ugovoru doći, no tek kada se približi datum vjenčanja, trenutno, on nije tema njihovih razgovora.'

'Jeff i Lauren toliko su sretni, da žele da i svijet to zna. Napokon se osjećaju nevjerojatno slobodno', otkrila je bliska prijateljica Lauren Sanchez , otkrivši kako par razmišlja o vjenčanju, ali ne i o predbračnom ugovoru:

I Jeff Bezos i Lauren Sanchez još uvijek pokušavaju posložiti sve i sa svojom djecom, ali i bivšim supružnicima, a prema pričanjima izvora bliskih paru, djeca i njezin bivši suprug Patrick Whitesel, njezinu su novu vezu odlično prihvatili. Koliko dobro su to prihvatili govori i podatak da im je navodno upravo njezin bivši suprug darovao karte za Wimbledon.

'Patrick je divan čovjek, prepun dostojanstva. Kada se dogodio cijeli skandala i kada su svi počeli razapinjati Lauren, svojim je prijateljima rekao da ne želi da itko govori ružno o njoj. Njegov odnos s Lauren sada je vjerojatno puno bolji nego prije razvoda.'

Inače, najbogatiji čovjek svijeta nedavno je kupio tri stana na Petoj aveniji 212, koje će spojiti u jedan i koji ima nevjerojatan pogled na park Madison Square, a svojoj je ljubavi, Lauren Sanchez, dao odriješene ruke da ga uredi po svojoj volji.

'Možda još uvijek nije sve savršeno, no oni ne traže savršenstvo. Sretni su samo zbog toga što napokon mogu nastaviti sa svojim životima, što su slobodni i više se ne moraju skrivati. Doista su zaljubljeni, to nije laž, i ono što ste vidjeli na Wimbledonu, to su oni i u privatnom životu. Prošli su kroz puno toga da bi napokon bili zajedno', zaključio je izvor.