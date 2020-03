Jedna od najpopularnijih serija vraća se na male ekrane: Što možemo očekivati od novih epizoda kultne 'Tračerice'

Jedna od najpopularnijih teen serija vraća se na male ekrane. Kreatori 'Tračerice' potvrdili su da će ove godine pustiti deset novih epizoda serije o bogatim srednjoškolcima s Upper East Sidea u New Yorku

Jedno je pak sigurno - famozni glas koji nas je uvijek uvodio u novu epizodu te misteriozno završio svaku i dalje će davati Kristen Bell.

'Kristen Bell je oduvijek bila i tako će i ostati - glas Tračerice', kazali su Schwarts i Savage. On je nešto s čime su se gledatelji već dobro upoznali i po tome je serija između ostalog postala značajna. Nema gledateljice ili gledatelja koji nije imitirao tihi glas s tonom misterije kroz frazu: 'You know you love me. xoxo. Gossip girl.'