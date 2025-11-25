Jakov Jozinović otkrio koji je 'najluđi' ulet koji je dobio: 'Nisam joj nikad odgovorio'

U intervjuu za tportal, Jakov Jozinović je otkrio da kod djevojaka najviše cijeni kombinaciju vrhunskog smisla za humor i istinske dobrote bez loših namjera, opisao kako izgleda njegova idealna subota te ispričao anegdotu o uletu kojeg uvijek pamti

Uz razgovor o nadolazećem koncertu, povjerio nam je i kako se opušta kad nije na pozornici te iskreno odgovorio na nekoliko osobnijih pitanja koja otkrivaju njegovu drugu, nježniju stranu. Proslavile su ga pjesme snažne lirike i još snažnije emocije Na koncertima često pjevaš i Olivera i Čolića. Koju pjesmu radije biraš: 'Cesaricu' ili 'Kuću puna naroda'? 'Kuća puna naroda'.

Jakov Jozinović Izvor: Promo fotografije / Autor: Bane T. Stojanovic







+3 Jakov Jozinović Izvor: Promo fotografije / Autor: Bane T. Stojanovic

Znamo da je teško odabrati baš jedan, ali koji je trenutak s koncerata ti se nekako baš urezao u sjećanje? S obzirom da ovaj intervju snimamo tri dana nakon koncerta u Tvornicei, definitivno je odgovor: 'Trenutak kad sam najavio Arenu Zagreb u Tvornici'. Prije toga je bilo u Beogradu kada sam pjevao 'Kuću puno naroda', pa mi je možda i zato to trenutno najdraža pjesma. Stvarno sve što mi se događa nekako ide uz tekst te pjesme. Tamo mi je i suza potekla jer sam zapravo na trenutak osvijestio što mi se događa. Stvarno je teško biti svjestan nečega.

Kakav je zapravo osjećaj kada shvatiš što si napravio? Ja sam to osjetio u dubini cijelog svog tijela. Moja koža je osjetila tu emociju. Moja nutrina mi je, sve mi je osjetilo. Sve mi je živjelo, kroz sve u meni je prolazila takva emocija i takav osjećaj zahvalnosti. Doslovno od nogu pa do gore. I samo u jednom trenu je nestalo. Tako, predivan osjećaj, baš, baš. Volio bih da mi se to dogodi opet. Stvarno bih volio jer zapravo onda budeš svjesan svega što se događa.

Jakov Jozinović Izvor: Promo fotografije / Autor: Bojan Zibar







+2 Jakov Jozinović Izvor: Promo fotografije / Autor: Bojan Zibar

Brzo je postao miljenik publike Što preferiraš: užurbanu subotu ili lijenu nedjelju? Uf, dobro pitanje. Prije užurbana subota jer moj mozak trenutno se ne može naviknuti da je nešto lijeno i da je nešto lagano. Idealna užurbana subota izgledala bi tako da žurim do trgovine nešto kupiti pa odmah idem na put jer idem negdje nastupati. Dolazim u hotel pa se brzo spremam, idem na tonsku probu, idem s tonske u hotel pa se pokušam otići kupati u bazen u hotelu, ali ne stignem jer je užurbana subota i onda odem na koncert.

Imaš puno obožavateljica pa sigurno i dobivaš puno uleta. Koji je onaj jedan kojeg se sjetiš kada netko kaže 'dobivaš puno uleta'? Ima jedan, stvarno ga se sjetim. Ja sam u jednom intervju izjavio da volim starije cure. Nešto nekako je tako bilo izvučeno iz konteksta. Jedna se žena javila i napisala: 'Čujem da voliš starije cure pa da testiram'. Baš mi je bila simpatična iskreno, ali nisam joj nikad odgovorio, ali je bila simpatična iskreno.