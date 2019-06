Ištvan Varga iz Moskve poručio: 'Privatni život nemam i to je cijena koju sam spreman platiti za cilj koji je preda mnom'

Odličan koncept showa 'Ples sa zvijezdama', koji spaja slavne osobe, ali i neke od najboljih profesionalnih plesača, bili su dobitna kombinacija za trenutni uspjeh takve emisije. Otkako je 2006. godine i počeo s emitiranjem, tada još uvijek na HRT-u, u prvi je plan došao Ištvan Varga. Je li slavu stekao zbog plesnih partnerica, koje su godinu za godinu bila najzvučnija imena - Maja Šuput, Nikolina Ristović, Zlata Muck i Franka Batelić - ili njegove simpatičnosti i otvorenosti, ostavljamo vama na odluku

'Pratio sam ju koliko sam mogao od samog početka, i neizmjerno mi je bilo drago pratiti što se događa. To je bilo prvi puta da sam je gledao, a ne plesao sa njom. Ona je jedna od top deset plesačica u svijetu i nikada nisam plesao sa plesačicom koja ima toliko istančan i poseban osjećaj za ples. Bila je odličan mentor Slavku i zaista joj na tome samo mogu čestitati. No, svaka čast i Slavku koji je ostavio i srce i dušu na parketu, kao i na skromnosti koju je pokazao tijekom showa. Sretan sam što su upravo njih dvoje pobijedili i na tome im i ovim putem čestitam od svega srca.'

Budući da je ove godine u showu pobjedila njegova dugogodišnja plesna partnerica Gabriela Pilić , koja je u 'Plesu sa zvijezdama' nastupala sa Slavkom Sobinom , zanimalo nas je kako je on gledao na sve to.

Kada je riječ o natjecanjima, Ištvan priznaje da granicu, u smislu godina do kada će se natjecati, još uvijek nije postavio. 'Želim doći do vrha svijeta i spreman sam puno toga žrtvovati da se to i dogodi. Kada spominjem vrh svijeta, ne mislim nužno po rezultatima, već prvenstveno kvalitetom. Smatram da imam još jako puno toga za naučiti, shvatiti, otplesati. Plan je dati sve od sebe, svaki dan trenirati koliko mi tijelo i um dozvoljavaju. To je moj izbor i osjećam napredak iz dana u dan.'

'Privatni život je za sada profesionalni život, tako da 'klasični privatni život' ne postoji i to je cijena koju sam spreman platiti za cilj koji je preda mnom. Ne znam što će mi život dalje donijeti, koje poruke poslati ili postaviti ciljeve, no, naučio sam da moram puno raditi i dati da bih dobio to čemu težim. Do daljnjeg ostajem u Moskvi, ali to ne isključuje mogućnost odlaska u Aziju ili Ameriku u bilo kojem trenutku. Vrijeme će pokazati!'