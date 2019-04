Nostalgična Franka Batelić: 'Pobijediti je apsolutno neprocjenjivo'

View this post on Instagram

Gledam sinoć @plessazvijezdama i shvatim da je od ovih fotki prošlo 10 godinaaaaaa! 🤭😱☺️ Suosjećam sa svim ovogodišnjim kandidatima, sanjanje koreografija, modrice, probe u svako doba dana... Ali živjeti ples tih par mjeseci i što je još nerealnije - pobjeditiiii... 💃🏼💃🏼💃🏼je apsolutno neprocjenjivo! @istvanvarga8 hvala što si toliko genijalan i talentiran i hvala što si trpio moje 17-godišnje-mušice 😝🤓 Sretno svimaaaa ove godine i uživajte ljudi!!! Cha-cha-chaaaaaa-oooo! ❤️