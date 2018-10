Huljićeva miljenica Domenica otkrila koje se to velike ljubavi odrekla zbog pjevačke karijere

Lijepa Velolučanka Domenica Žuvela, koja se široj javnosti prvi put predstavila na prošlogodišnjem Splitskom festivalu izvedbom pjesme 'Kad sam s tobom', bila je jedna od uzvanica na protekloj modnoj reviji dizajnerskog dvojca Elfs, održanoj u Hrvatskom glazbenom zavodu. Samozatajna pjevačica koja nerijetko istupa u medije, ukoliko nije riječ o promociji novog singla, otkrila je za tportal čega se morala odreći kako bi danas bila tu gdje je

'Uvijek govorim da sam se barem rodila prije i da mogu djelovati u 90-tima kada je bilo dovoljno imati samo dobru pjesmu. Prije mislim da si samo s jednom pjesmom mogao započeti karijeru i da je dobra pjesma bila temelj za uspjeh. Danas baš zbog tih društvenih mreža puno ljudi može biti i pjevač i youtuber, ne znam ni sve te nazive. Zbog toga se treba istaknuti u toj masi ljudi kojima je sve dostupno', rekla je pjevačica ranije za tportal.

'Možda je to neki korak naprijed, ali ostalo je u mom duhu. Barem tako ja to gledam. Vidjet ćemo, pjesma je još uvijek nova, no brojke su za sada super', dodala je.

Mnogi ne znaju da je mlađahna pjevačica na Akademiji završila glazbenu pedagogiju, nakon čega je radila u glazbenom vrtiću. Upravo je rad s djecom nešto čega se neradno morala odreći.