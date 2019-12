Grupa Divas se okupila nakon 15 godina, Ivan Husar Mlinac poručila: 'Možda se opet družimo na pozornicama'

Marija Husar Mlinac, Maja Vučić, Martina Štritof i Ivana Husar Rimac ponovno su nastupile u nekadašnjem sastavu i mnoge vratile u devedesete kad su svojim hitovima žarile i palile glazbenom scenom. Ivana Husar Mlinac za tportal je otkrila znači li to službeni povratak grupe Divas

'Bilo nam je predivno na nastupu, kao kad smo se oformile, sve me podsjetilo na naš početak. Ono što je bili specifično za nas i tajna uspjeha je naše prijateljstvo', rekla nam je Ivana Husar Mlinac. Njihovom okupljanju i snimkama najnovijeg nastupa koji kruže internetom razveselili su se mnogi koji su slušali grupu Divas.

'To je bio ekskluzivni nastup, ali to nije bilo oficijelno okupljanje. A što će biti dalje, to još ne znamo i ne možemo ništa obećati, ali postoji šansa da se opet družimo na pozornicama', kaže pjevačica koja godinama uspješno vodi u školu Husar & Tomčić.

Čuvena četvorka zablistala je u zavodljivim kreacijama Đurđice Vorkapić, a uz pratnju benda izvele su svoje najveće hitove poput 'Sexy cool', 'Oprosti mi', 'Da ili ne'. U njihovom nastupu su uživale Nina Badrić, Jelena Rozga, Ljupka Gojić Mikić, Kristina Krepela, Nevena Rendeli Vejzović i mnogi drugi, a program je vodila glumica Ana Vučak Veljača.