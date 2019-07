Nekadašnja članica grupe Divas: 'Ima trenutaka kad mi glazba jako nedostaje'

Pjevačku karijeru je odavno zamijenila krajobraznom arhitekturom i dizajnom, čime se pomalo bavila dok je sa suprugom Ratkom Štritofom živjela u Italiji. Nakon povratka u Hrvatsku Martina Štritof prometnula se u jednu od uspješnijih domaćih dizajnerica interijera, a otkrila je da nije isključeno kako se grupa Divas u kojoj je nekoć pjevala, opet neće okupiti

Prijateljstvo sestara Ivane i Marije Husar te Maje Vučić i Martine Pongrac (danas Štritof), nakon srednje škole preraslo je u uspješnu poslovnu suradnju. Tijekom 1995. godine Divasice su na Dori nastupile s pjesmom 'Sexy cool' te je tako krenula njihova glazbena priča. Objavile su tri studijska i dva live albuma. A onda, 2005. godine, djevojke su prestale djelovati kao grupa.

'Ima trenutaka kad mi glazba jako nedostaje iako je to i uvijek će biti - dio mog života. Na to gledam kao jedno poglavlje života koje je završeno', rekla je nekadašnja članica grupe Divas, Martina Štritof u IN Magazinu Nove TV.

Prije 14 godina je to završilo, a Martina je izgradila posve novu karijeru i to dizajnerice interijera. 'Kaže se kad uspiješ doma možeš uspjeti bilo gdje drugdje, pa recimo da se toga sada držim, to mi je mantra u teškim trenutcima', rekla je kroz smijeh vlasnica zagrebačkog studio MS Studio + Bottega. Mnogi je još prepoznaju kao pjevačicu poznatog kvarteta. 'Ja i daje imam situaciju da kad netko tko ne zna čim sam se bavila, proučava me prvih pola sata i onda kaže da sam im odnekud poznata', ispričala je Martina.