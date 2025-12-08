BEZ ZADRŠKE

Goran Bare: 'Stalno sam, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa'

08.12.2025 u 15:49

Goran Bare
Goran Bare Izvor: Cropix / Autor: Promo Freepik, Vedran Peteh / CROPIX
Karizmatični frontmen Majki Goran Bare već desetljećima ima status jednog od najautentičnijih i najutjecajnijih rokera na ovim prostorima. Publika obožava njegove sirove, emotivne i brutalno iskrene stihove. Poznat je i po izjavama koje uvijek izazovu pažnju, bez obzira govori li o sceni, politici, religiji ili vlastitim demonima. Ovog puta se dotakao ljubavi

Često kontroverzan, ponekad provokativan, ali uvijek direktan i iskren, Goran Bare je zahvalan sugovornik. Ovih dana je gostovao na kod Barbare Kolar u emisiji Top Day na Top radiju, a povod je nova pjesma koja stiže sedam godina nakon posljednjeg studijskog albuma 'Nuspojave'.

'Pola albuma je gotovo, iako nemamo još točan datum izlaska, ali nadam se da će biti do ljeta. Publici ostavljam emocije pjesme na interpretaciju, neki je doživljavaju kao ljubavnu, neki kao odlazak... Mario Rašić (bas gitarist i autor op.a.) je dosta elokventan. Pustimo da nas spajaju razni utjecaji, bluza, jazza... Iskonska, korijenska glazba uvijek je tu', ispričao je frontmen.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog Masterchefa Izvor: Društvene mreže / Autor: Promo, Cropix, montaža: Neven Bučević

Samokritika na visini

Na temu rada na novoj glazbi, ostao je vjeran svom mirnom stavu. 'Najbolje je ne upuštati se odmah previše. Ne valja divljati na pjesmu jer ona brzo dosadi. Treba biti umjeren. Komplimente treba uzeti s dozom opreza, samokritika je uvijek na visini. Ali moram priznati da je 'Moju jedinu' fantazija čuti u eteru', priznao je.

Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za njega je ljubav trajna i univerzalna inspiracija koja prožima njegovu glazbu i javne istupe. 'Ja sam stalno, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa. Najopjevanije su riječi o ljubavi. Na nju gledam kao na univerzalnu pojavu', izjavio je.

Goran Bare
Goran Bare Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Gordan Svilar/TOP RADIO

