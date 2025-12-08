Goran Bare: 'Stalno sam, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa'

Karizmatični frontmen Majki Goran Bare već desetljećima ima status jednog od najautentičnijih i najutjecajnijih rokera na ovim prostorima. Publika obožava njegove sirove, emotivne i brutalno iskrene stihove. Poznat je i po izjavama koje uvijek izazovu pažnju, bez obzira govori li o sceni, politici, religiji ili vlastitim demonima. Ovog puta se dotakao ljubavi

Često kontroverzan, ponekad provokativan, ali uvijek direktan i iskren, Goran Bare je zahvalan sugovornik. Ovih dana je gostovao na kod Barbare Kolar u emisiji Top Day na Top radiju, a povod je nova pjesma koja stiže sedam godina nakon posljednjeg studijskog albuma 'Nuspojave'.

'Pola albuma je gotovo, iako nemamo još točan datum izlaska, ali nadam se da će biti do ljeta. Publici ostavljam emocije pjesme na interpretaciju, neki je doživljavaju kao ljubavnu, neki kao odlazak... Mario Rašić (bas gitarist i autor op.a.) je dosta elokventan. Pustimo da nas spajaju razni utjecaji, bluza, jazza... Iskonska, korijenska glazba uvijek je tu', ispričao je frontmen.

Samokritika na visini Na temu rada na novoj glazbi, ostao je vjeran svom mirnom stavu. 'Najbolje je ne upuštati se odmah previše. Ne valja divljati na pjesmu jer ona brzo dosadi. Treba biti umjeren. Komplimente treba uzeti s dozom opreza, samokritika je uvijek na visini. Ali moram priznati da je 'Moju jedinu' fantazija čuti u eteru', priznao je.

Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL





