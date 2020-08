Glas slavuja i tijelo boginje: Svi govore o lijepoj Barbari kojoj je pripala čast otpjevati himnu u Kninu

Atraktivna krapinska sopranistica, 28-godišnja Barbara Suhodolčan nije ni slutila da će dobiti ovoliko komplimenata nakon što je otpjevala himnu na obilježavanju 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu. Pozitivni komentari i čestitke ne prestaju pristizati, a svi govore i o njenoj ljepoti

Hrvatsku himnu 'Lijepa naša domovino' na obilježavanju 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu zapjevala je 28-godišnja zagorska sopranistica Barbara Suhodolčan. Lijepa Barbara priznala je kako je to za nju bila velika čast, ne skrivajući koliko je ponosna na sebe.

'Bilo je doista dirljivo pjevati hrvatsku himnu uz podizanje hrvatske zastave i prelet MIG-ova nad Kninom. Vjerujem da će sutra to sve biti čarobno i dostojanstveno, kako i priliči jednom takvom događaju. Primila sam enorman broj poruka podrške, predstavit ću naše Zagorje u najboljem svjetlu', komentirala je tada sopranistica.

Inače, Barbara je kći glazbenika Rajka Suhodolčana, koji kao autor, izvođač i producent ukupno ima 14 nominacija za glazbenu nagradu Porin, a pet statua Porina stoji u njegovim vitrinama. U nekoliko navrata otac i kći zapjevali su skupa, a često to učine i u udobnosti njihova doma pa takve izvedbe Barbara podijeli na svom profilu na društvenim mrežama.

Barbara se nakon nastupa u Kninu uputila u Split gdje trenutno odmara, a telefon joj ne prestaje zvoniti. Svi joj žele čestitati na odličnom odrađenom poslu.

'Ne stignem zahvaliti svima kojima bih htjela. Ne znam ni od kud da počnem. Dobila sam prekrasnu priliku otpjevati himnu na 25. obljetnici Oluje u Kninu. Osjećaj je zaista bio nevjerojatan i pamtit ću ga cijeli svoj život. Ali, ljudi moji, ja sam naprosto ODUŠEVLJENA podrškom koju sam dobila od svih, a naročito mojih Zagorcof! Ja nemrem vjerovati, toliko ste mi sreće i ljubavi svojim porukama i lijepim mislima donijeli jučer i danas, pa mojoj sreći nema kraja! Kažu da 'nitko nije prorok u svom selu', e pa ja to više nemrem reći! Hvala Vam svima, od juga do sjevera, istoka do zapada Hrvatske, svim Hrvatima u zemlji i u inozemstvu. Ponosna sam na naše zajedništvo! Hvala Vam što ste mi još jednom pokazali da se moj trud isplati i da sam na dobrom putu', napisala je Barbara na Instagramu.