George i Amal Clooney u strahu: Evakuirali dom u Francuskoj dok bukte razorni požari

Dramatični šumski požari koji trenutno haraju Francuskom , Španjolskom , Italijom i Grčkom nisu poštedjeli ni posjede svjetskih zvijezda. Obitelj Clooney , koja je svoj mir pronašla u gradiću Brignolesu , našla se na putu vatrene fronte koja je u Francuskoj dosegla razmjere četiri puta veće od površine Pariza.

Dirljivo pismo gradonačelniku

U trenutku napuštanja imanja, George i Amal obratili su se Didieru, gradonačelniku Brignolesa, pismom u kojem su izrazili duboku zabrinutost za sudbinu cijele zajednice, doznaje People. U emotivnoj poruci priznali su neizvjesnost s kojom se suočavaju. 'U ovom trenutku nemamo pojma hoće li naš lijepi dom preživjeti ovaj strašan trenutak', stoji u pismu čije je detalje potvrdio glumčev predstavnik. Par je naglasio svoju privrženost selu, poručivši: 'Nadamo se da ste vi i stanovnici našeg grada sigurni, a drugo, da smo Amal i ja predani tome da osiguramo da što god se dogodilo našem selu, mi budemo dio ove zajednice i bit ćemo dio njezina stvaranja cjelovite zajednice'. Za kraj su poručili: 'Volimo Brignoles i naše prijatelje koji tamo žive'.