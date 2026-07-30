George i Amal Clooney u strahu: Evakuirali dom u Francuskoj dok bukte razorni požari

Slavni par George i Amal Clooney prisiljeni su hitno napustiti svoje imanje u Provansi zbog širenja vatrenih stihija koje pustoše južnu Europu. Sa sobom su poveli svoje devetogodišnje blizance, ne znajući hoće li njihov dom preživjeti ovu katastrofu
Dramatični šumski požari koji trenutno haraju Francuskom, Španjolskom, Italijom i Grčkom nisu poštedjeli ni posjede svjetskih zvijezda. Obitelj Clooney, koja je svoj mir pronašla u gradiću Brignolesu, našla se na putu vatrene fronte koja je u Francuskoj dosegla razmjere četiri puta veće od površine Pariza.
Dirljivo pismo gradonačelniku
U trenutku napuštanja imanja, George i Amal obratili su se Didieru, gradonačelniku Brignolesa, pismom u kojem su izrazili duboku zabrinutost za sudbinu cijele zajednice, doznaje People. U emotivnoj poruci priznali su neizvjesnost s kojom se suočavaju. 'U ovom trenutku nemamo pojma hoće li naš lijepi dom preživjeti ovaj strašan trenutak', stoji u pismu čije je detalje potvrdio glumčev predstavnik. Par je naglasio svoju privrženost selu, poručivši: 'Nadamo se da ste vi i stanovnici našeg grada sigurni, a drugo, da smo Amal i ja predani tome da osiguramo da što god se dogodilo našem selu, mi budemo dio ove zajednice i bit ćemo dio njezina stvaranja cjelovite zajednice'. Za kraj su poručili: 'Volimo Brignoles i naše prijatelje koji tamo žive'.
Miran život na udaru stihije
George i Amal već neko vrijeme primarno borave na imanju u Francuskoj jer su smatrali da je to najbolje okruženje za odgoj njihove djece, Elle i Alexandera. Glumac je u ranijim intervjuima isticao kako u Francuskoj djeca imaju priliku za normalan život bez paparazza i holivudske kulture te da tamo uživa vozeći traktor i provodeći vrijeme s prijateljima. Taj idilični život sada je brutalno prekinut katastrofom koja je uzrokovala evakuaciju tisuća ljudi diljem regije.