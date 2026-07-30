Skupa lekcija

Princ Harry i Elton John moraju platiti milijune nakon gubitka tužbe protiv Daily Maila

A. M.

30.07.2026 u 09:26

Princ Harry
Princ Harry Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia
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Britanski princ Harry i grupa poznatih osoba suočavaju se s astronomskim pravnim troškovima nakon što je sud u Londonu odbacio njihove tužbe za kršenje privatnosti protiv izdavača Daily Maila. Sudac je u potpunosti odbacio optužbe o nezakonitim aktivnostima, ostavljajući tužitelje u nezavidnoj financijskoj poziciji

Odluka Visokog suda predstavlja težak udarac za princa Harryja, pjevača Elton Johna i još petero istaknutih osoba koje su tužile Associated Newspapers. Nakon procesa koji je trajao tjednima, sudac Matthew Nicklin presudio je da tužitelji nisu uspjeli dokazati da su informacije o njima prikupljene na nezakonit način, doznaje agencija Reuters.

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Astronomski troškovi

Na saslušanju u srijedu otkriveno je da su ukupni pravni troškovi izdavača Associated Newspapers dosegli vrtoglavih 34,5 milijuna funti. Veliki problem za princa Harryja i ostale tužitelje je činjenica da njihova polica osiguranja pokriva samo 16 milijuna funti, što ostavlja ogroman nepokriveni iznos koji bi mogli biti prisiljeni platiti sami. Odvjetnik izdavača zatražio je da se troškovi isplate tako da gubitnička strana mora pokriti cijeli račun bez obzira na to jesu li troškovi bili proporcionalni.

Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
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Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: CON CHRONIS

Odvjetnik tužitelja, Nicholas Bacon, opisao je pravni račun izdavača kao 'zasljepljujući' i istaknuo da on daleko premašuje prethodno dogovoreni proračun. S druge strane, zastupnici Daily Maila optužili su princa i njegove suradnike da su iznosili ozbiljne optužbe bez ikakvih dokaza, nastojeći stvoriti takozvani 'banket' sudskih parnica protiv izdavača. Associated Newspapers trenutno potražuje privremenu isplatu od 10 milijuna funti, dok su tužitelji ponudili 8 milijuna koji bi bili isplaćeni do kraja kolovoza.

Harryjev odgovor na presudu

Princ Harry (41) nije krio svoje nezadovoljstvo ishodom suđenja, opisavši presudu kao 'potpuno i očito zataškavanje'. Ipak, sudac Nicklin je bio jasan, istaknuvši u svojoj odluci da 'sama sumnja nije dovoljna' te da tužitelji nisu pružili potrebne dokaze za svoje tvrdnje. Dok izdavač slavi pobjedu, odvjetnici tužitelja razmatraju mogućnost žalbe, no konačna odluka o tome bit će donesena tek nakon što sudac donese konačnu presudu o troškovima.

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