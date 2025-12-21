George Clooney slomljen zbog smrti sestre: 'Bila je moj heroj'

Holivudska ikona George Clooney podijelio je tužnu vijest o smrti sestre Ade Zeidler, koja je preminula u 65. godini nakon dugogodišnje borbe s rakom. U izjavi za People, glumac je rekao: 'Moja sestra Ada bila je moj heroj. Suočila se s rakom s nevjerojatnom hrabrošću i humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tko je bio tako hrabar. Strašno će nedostajati meni i Amal ’.

Ada je preminula mirno u petak, 19. prosinca, u St. Elizabeth Healthcareu u Edgewoodu (Kentucky), okružena voljenima,. Rođena 2. svibnja 1960. u Los Angelesu kao Adelia Zeidler, nazvana po prabaki, bila je kći novinara i TV voditelja Nicka Clooneyja te spisateljice Nine Bruce Warren.

Život daleko od shobiza

Ada je vodila povučen život u malom gradiću Augusta (Kentucky), daleko od holivudskog sjaja. Kao talentirana umjetnica, godinama je predavala likovnu kulturu u osnovnoj školi Augusta Independent School. Nakon studija u Louisvillu i Sjevernom Kentuckyyu radila je kao knjigovođa. Godine 1987. udala se za Normana Zeidlera, umirovljenog kapetana američke vojske, sudjelovala je cijela obitelj i veći dio gradića. George je čitao Bibliju, a tetka Rosemary Clooney otpjevala je romantičnu pjesmu. 'Cijeli gradić pomogao je s vjenčanjem. Ne bismo uspjeli bez njih', jednom je prilikom rekla njihova majka Nina.

Ada je rijetko se pojavljivala javno, ali prisustvovala je vjenčanju brata s Amal Clooney u Veneciji 2014.

U intervjuu za New York Daily News iz 2012. Zeidler je priznala da je bila toliko zaštitnički nastrojena prema bratu da nije imala njegov broj telefona. 'Ne bih ga htjela imati u mobitelu, a onda izgubiti mobitel. On može mene nazvati, i povremeno to čini, ali e-mail nam je oboma praktičniji', rekla je tada.

George je ranije potvrdio blisku vezu sa sestrom. 'S mojom sestrom vrlo sam blizak', rekao je 2015. u emisiji CBS This Morning.