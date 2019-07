[FOTO] Deseci tisuća partijanera iz 140 zemalja sele na otoke, Ultra Europe festival stiže na Brač

U nedjelju navečer završava splitski dio sedmog izdanja Ultra Europe festivala kojeg je u tri dana posjetilo oko 150 tisuća partijanera iz 140 zemalja svijeta zbog čega su organizatori iznimno zadovoljni

Na Ultri su nastupili brojni svjetski poznati DJ- evi, otvorio je David Guetta, a partijanere su do usijanja zagrijavali Swedish House Mafia, Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa i ostali.