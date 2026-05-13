Slučaj smrti zvijezde 'Prijatelja' dobio novi sudski nastavak

Muškarac koji je pomogao opskrbiti zvijezdu 'Prijatelja' Matthewa Perryja ketaminom nakon čega je glumac umro od predoziranja 2023. godine osuđen je u srijedu na dvije godine zatvora.

ŠTO SE TU DOGODILO

Tužitelji su rekli da je Fleming, bivši licencirani savjetnik za ovisnosti o drogama, kupio bočice ketamina od dilera i prodao ih Perryjevom osobnom asistentu Kennethu Iwamasi, koji je Perryju dao smrtonosnu dozu.

Erik Fleming se u kolovozu 2024. izjasnio krivim za zavjeru za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću.

Sutkinja Sherilyn Garnett također je osudila Fleminga na tri godine uvjetne kazne pod nadzorom nakon izdržavanja zatvorske kazne, rekao je glasnogovornik ministarstva pravosuđa.

Liječnici su zaključili da je Perry umro od akutnih učinaka ketamina koji je u kombinaciji s drugim čimbenicima uzrokovao da glumac izgubi svijest i utopi se u svojoj hidromasažnoj kadi u listopadu 2023. Imao je 54 godine.

Perry je javno priznao desetljeća zlouporabe droga, uključujući razdoblja koja su se preklapala s vrhuncem njegove slave u ulozi sarkastičnog, ali šarmantnog Chandlera Binga u hit NBC-jevoj televizijskoj komediji 'Prijatelji' iz 1990-ih.

Ketamin, kratkodjelujući anestetik s halucinogenim svojstvima, propisuje se za liječenje depresije i anksioznosti, ali je također stekao popularnost kao ilegalna droga za zabave među rekreativnim korisnicima.