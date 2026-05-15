Svi pričaju o reakciji Kate Middleton u susretu s bebom; video je u trenu postao viralan

Kate Middleton započela je posjet Italiji u znaku svoje dugogodišnje misije posvećene ranom razvoju djece, no jedan spontani susret s tromjesečnom bebom ukrao je svu pažnju
Princeza od Walesa, Kate Middleton, stigla je u Reggio Emiliju, gdje se upoznala s tamošnjim pristupom ranom obrazovanju djece, a tijekom susreta s okupljenima posebno ju je raznježila malena Elena, beba stara samo tri mjeseca.
Nježan susret
Kate se, čim ju je ugledala u naručju jedne žene, nasmiješila, prišla ogradi i spustila se na razinu djeteta kako bi je pozdravila. Video susreta u trenu je postao viralan na društvenim mrežama.
Prizor nije iznenadio one koji prate njezine javne nastupe. Kate je odavno poznata po toplom odnosu prema djeci, a zbog prirodnosti i pažnje koju im posvećuje često je nazivaju 'dječjom princezom'. S princom Williamom ima troje djece - princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa.
William se zbog toga zna našaliti
Kate je ranije priznala da princ William uvijek pomalo strepi kada se tijekom službenih posjeta susretne s bebama jer zna koliko je takvi prizori raznježe.
'Od toga mi se odmah probudi želja za još jednom bebom. William se uvijek brine kada upoznam djecu mlađu od godinu dana. Vratim se kući i kažem: 'Hajdemo imati još jedno'', rekla je Kate tijekom posjeta Danskoj 2022. godine.