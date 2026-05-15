Svi pričaju o reakciji Kate Middleton u susretu s bebom; video je u trenu postao viralan

Princeza od Walesa, Kate Middleton, stigla je u Reggio Emiliju, gdje se upoznala s tamošnjim pristupom ranom obrazovanju djece, a tijekom susreta s okupljenima posebno ju je raznježila malena Elena, beba stara samo tri mjeseca.

Kate se, čim ju je ugledala u naručju jedne žene, nasmiješila, prišla ogradi i spustila se na razinu djeteta kako bi je pozdravila. Video susreta u trenu je postao viralan na društvenim mrežama.

Prizor nije iznenadio one koji prate njezine javne nastupe. Kate je odavno poznata po toplom odnosu prema djeci, a zbog prirodnosti i pažnje koju im posvećuje često je nazivaju 'dječjom princezom'. S princom Williamom ima troje djece - princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa.