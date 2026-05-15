nježan susret

Svi pričaju o reakciji Kate Middleton u susretu s bebom; video je u trenu postao viralan

L.M.B

15.05.2026 u 18:46

Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Kate Middleton započela je posjet Italiji u znaku svoje dugogodišnje misije posvećene ranom razvoju djece, no jedan spontani susret s tromjesečnom bebom ukrao je svu pažnju

Princeza od Walesa, Kate Middleton, stigla je u Reggio Emiliju, gdje se upoznala s tamošnjim pristupom ranom obrazovanju djece, a tijekom susreta s okupljenima posebno ju je raznježila malena Elena, beba stara samo tri mjeseca.

vezane vijesti

Nježan susret

Kate se, čim ju je ugledala u naručju jedne žene, nasmiješila, prišla ogradi i spustila se na razinu djeteta kako bi je pozdravila. Video susreta u trenu je postao viralan na društvenim mrežama.

Prizor nije iznenadio one koji prate njezine javne nastupe. Kate je odavno poznata po toplom odnosu prema djeci, a zbog prirodnosti i pažnje koju im posvećuje često je nazivaju 'dječjom princezom'. S princom Williamom ima troje djece - princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa.

@hellocanadamag Princess Kate has such a soft spot for babies 🥹 While greeting crowds outside City Hall in Reggio Emilia, Italy, the royal mom of three made sure to stop for one little fan whose mother had been hoping to catch her attention earlier in the day - and the sweet moment was well worth the wait. 👶✨ 📽️: Getty #katemiddleton #italy ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

William se zbog toga zna našaliti

Kate je ranije priznala da princ William uvijek pomalo strepi kada se tijekom službenih posjeta susretne s bebama jer zna koliko je takvi prizori raznježe.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

'Od toga mi se odmah probudi želja za još jednom bebom. William se uvijek brine kada upoznam djecu mlađu od godinu dana. Vratim se kući i kažem: 'Hajdemo imati još jedno'', rekla je Kate tijekom posjeta Danskoj 2022. godine.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRAVA DIVA

PRAVA DIVA

Svi pričaju o majci Grete Thunberg: Nastupila je na Eurosongu i bila velika zvijezda
BIT ĆE JAKO UZBUDLJIVO

BIT ĆE JAKO UZBUDLJIVO

Netflix gasi 'Lincoln Lawyera', ali autori obećavaju kraj koji će se pamtiti
U NJENOJ VILI

U NJENOJ VILI

Ana Ivanović ponovno ljubi: Novog dečka skriva od javnosti, a dane provode na Mallorci

najpopularnije

Još vijesti