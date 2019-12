Figura na kojoj joj svi zavide: Pippa Middleton izgleda poput modela u bikiniju

Obitelj Middleton na odmoru je na Karibima, gdje su proveli Božić te gdje će zajedno dočekati i Novu godinu. U luksuznom odmaralištu bogatih i slavnih posebnu pažnju izaziva Pippa Middleton, sestra britanske vojvotkinje Kate Middleton

Vojvotkinja Kate Middleton možda je u centru pažnje većinu godine, no kada se u bikini razodjene njezina mlađa sestra Pippa Middleton, ona postaje prava senzacija. To ne čudi s obzirom na njezinu fenomenalnu figuru i fit izgled koji je ekspresno nakon rođenja prvog djeteta dovela do savršenstva.