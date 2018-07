Emotivna posveta Stipe Pletikose našim reprezentativcima

Postoje trenutci u životu kako kaže ona pjesma “neopisivi”...nema ništa na svijetu za što bih mijenjao ovu emociju,ovaj trenutak,ni slava,ni moć,bilo šta “ovosvjetsko” .Samo ja,moj sin (obitelj) i Hrvatska...zato hvala vam momci na svemu,vi ste za nas već sada prvaci svijeta,hvala @daliczlatko i hvala @nobel_arustamyan na ovome snimku.Sanjajmo otvorenih očiju...🇭🇷

A post shared by Stipe Pletikosa (@pletikosastipe) on Jul 11, 2018 at 5:57pm PDT