Emotivna ispovijest Pamele Anderson o bivšem suprugu Tommyju Leeju

Pamela Anderson otkrila je da smatra kako je supruga njezina bivšeg muža Tommyja Leeja pridonijela udaljenosti između njih. Glumica je o toj temi progovorila tijekom intervjua u emisiji 'Radio Andy' na postaji SiriusXM

Zvijezda serije 'Baywatch' udala se za bubnjara benda Mötley Crüe 1995. godine, nakon samo šest tjedana veze. Pamela i Tommyjevu ozloglašenu romansu iz devedesetih obilježili su platinasto plava kosa, tanke obrve, teški tuš, upečatljive tetovaže i neumorna pompa tabloida. Pamela je na vjenčanju nosila sićušni bikini, a par se razveo 1998. godine. Imaju dva sina, Brandona i Dylana. Tommy se kasnije, 2019. godine, oženio Brittany Furlan. Na pitanje voditelja: 'Misliš li da biste imali bolju komunikaciju da on nije s tom osobom?', Pamela je odgovorila: 'O, Bože. Sad ćemo imati problema. Mislim da da.'

Ipak, glumica je priznala da je Tommy 'romantičan' i 'vrlo predan svojoj supruzi'. Dodala je i da bi voljela da njih dvoje 'imaju bolji odnos'. 'Nisam s njim pričala jako dugo. Nedostaje mi, i s obzirom na to da se djeca udaju i žene te dolaze unuci, uvijek ćemo biti povezani na neki način', rekla je. 'Nisam s njim razgovarala, ali moj sin Dylan se uskoro ženi, pa ću ih vidjeti na vjenčanju. Ili njega. Ne znamo, ne znam.'

Unatoč tome što Pamela i Tommy više nisu bliski, glazbenik i dalje održava dobar odnos sa sinovima. 'Uvijek pitam za njega. Pokušala sam mu poslati kisele krastavce. Pokušavam ostati u kontaktu. Moji mi kažu: 'Mama, samo…', i ne znam što da mislim', ispričala je. 'Moram se držati po strani i možda ne bih trebala ništa govoriti, ali želim im sve najbolje.'

Pamela Anderson Izvor: Profimedia / Autor: CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pamela Anderson Izvor: Profimedia / Autor: CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia