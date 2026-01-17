Emotivna ispovijest Pamele Anderson o bivšem suprugu Tommyju Leeju

Pamela Anderson otkrila je da smatra kako je supruga njezina bivšeg muža Tommyja Leeja pridonijela udaljenosti između njih. Glumica je o toj temi progovorila tijekom intervjua u emisiji 'Radio Andy' na postaji SiriusXM
Zvijezda serije 'Baywatch' udala se za bubnjara benda Mötley Crüe 1995. godine, nakon samo šest tjedana veze. Pamela i Tommyjevu ozloglašenu romansu iz devedesetih obilježili su platinasto plava kosa, tanke obrve, teški tuš, upečatljive tetovaže i neumorna pompa tabloida. Pamela je na vjenčanju nosila sićušni bikini, a par se razveo 1998. godine. Imaju dva sina, Brandona i Dylana. Tommy se kasnije, 2019. godine, oženio Brittany Furlan.
Na pitanje voditelja: 'Misliš li da biste imali bolju komunikaciju da on nije s tom osobom?', Pamela je odgovorila: 'O, Bože. Sad ćemo imati problema. Mislim da da.'
Ipak, glumica je priznala da je Tommy 'romantičan' i 'vrlo predan svojoj supruzi'. Dodala je i da bi voljela da njih dvoje 'imaju bolji odnos'.
'Nisam s njim pričala jako dugo. Nedostaje mi, i s obzirom na to da se djeca udaju i žene te dolaze unuci, uvijek ćemo biti povezani na neki način', rekla je. 'Nisam s njim razgovarala, ali moj sin Dylan se uskoro ženi, pa ću ih vidjeti na vjenčanju. Ili njega. Ne znamo, ne znam.'
Unatoč tome što Pamela i Tommy više nisu bliski, glazbenik i dalje održava dobar odnos sa sinovima. 'Uvijek pitam za njega. Pokušala sam mu poslati kisele krastavce. Pokušavam ostati u kontaktu. Moji mi kažu: 'Mama, samo…', i ne znam što da mislim', ispričala je.
'Moram se držati po strani i možda ne bih trebala ništa govoriti, ali želim im sve najbolje.'
Tommy je odslužio četiri mjeseca zatvorske kazne nakon što je priznao krivnju za kazneno djelo obiteljskog nasilja. Par se upoznao u klubu na Sunset Stripu, kad je Tommy prišao glumici pod utjecajem ekstazija i polizao joj lice. Njihova privatna VHS snimka, snimljena u Meksiku, ukradena je iz njihova doma i objavljena na internetu 1998. godine, čime je postala prva viralna celebrity seks snimka.