​Pamela Anderson zbog njega je pobjegla sa Zlatnih globusa: 'Osjećala sam se čudno'

15.01.2026 u 23:10

Pamela Anderson
Pamela Anderson Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY
Anderson je priznala da joj je i dalje neugodno biti u blizini Setha Rogena, gotovo četiri godine nakon što je on producirao seriju 'Pam & Tommy'

U SiriusXM emisiji Andyja Cohena, Pamela je otkrila da je 'napustila' ceremoniju dodjele Zlatnih globusa nakon što je uručila nagradu Rose Byrne za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji i 'otišla ravno u krevet', posebno nakon što je vidjela 43- godišnjeg Setha Rogena u publici.

Susret na Zlatnim globusima

Govoreći o susretu na Zlatnim globusima, Anderson je objasnila da ga je izbjegavala upravo zbog te serije. 'Bio je u publici na dodjeli Zlatnih globusa, tako da smo bili blizu. Samo sam pomislila: Nisam ja ovdje nevidljiva. Osjećala sam se pomalo čudno zbog toga', rekla je u gostovanju kod Andyja Cohena na SiriusXMu. 'Kako netko može napraviti TV seriju od teških trenutaka u vašem životu? Jednostavno mi je bilo odvratno', dodala je. ​

Pamela Anderson na dodjeli Zlatnih globusa
Pamela Anderson na dodjeli Zlatnih globusa Izvor: Profimedia / Autor: Michael Tran / AFP / Profimedia

Anderon je potvrdila da je ceremoniju napustila odmah nakon što je s Miley Cyrus proglasila pobjednicu u jednoj od kategorija. 'Odmah sam otišla u krevet', rekla je, priznajući da se zbog Rogenove blizine osjećala nelagodno. 'Osjećala sam se nelagodno. Tako da nisam pojurila ravno k njemu, ali u mislima jesam. Rekla sam mu kako se osjećam', dodala je.

Seth Rogen
Seth Rogen Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Nada u ispriku

Iako ju Rogen nikada nije kontaktirao u vezi sa serijom, Anderson se i dalje nada da će to učiniti. 'Na kraju će me, nadam se, možda kontaktirati i ispričati se', podijelila je, istaknuvši da javne osobe ne bi trebale izgubiti pravo na privatnost svojih najtežih životnih trenutaka. Unatoč svemu, naglasila je da situaciju ne doživljava kao najveći problem: 'Ne žalim se. Sve je dobro. Ima gorih stvari koje se događaju u svijetu'.

Anderson je ranije govorila u svom Netflixovom dokumentarcu 'Pamela, A Love Story' o spomenutoj seriji, dostupnoj na streaming servisu Disney+, izjavivši kako je ne planira gledati.

'Pam & Tommy'
  • 'Pam & Tommy'
  • 'Pam & Tommy'
  • 'Pam & Tommy'
  • 'Pam & Tommy'
  • 'Pam & Tommy'
    +4
Serija 'Pam & Tommy' Izvor: Profimedia / Autor: Hulu / Ferrari / Profimedia

tportal
