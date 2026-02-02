iznenadila objavom

Ella Dvornik će opet živjeti s bivšim: 'Mogu se rugati ovome...'

02.02.2026 u 22:30

Ella Dvornik
Ella Dvornik
Kći pokojnog kralja funka, Dine Dvornika, Ella Dvornik iznenadila je pratitelje objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrila da ovaj tjedan ponovno živi s bivšim suprugom Charlesom Pearceom i njihovim kćerima u kući u Istri

'Sretan vam ponedjeljak. Prvi tjedan je u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim', otkrila je Ella Dvornik u svom novom 'javljanju' na Instagramu.

'Pakao na zemlji'

Nakon što je izreklamirala proizvod za mršavljenje, nastavila je priču o odlasku u Istru. 'Ovaj put u nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji', rekla je influencerica.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Podijeljeno skrbništvo

Prisjetimo se, ranije je kroz pitanja i odgovore onima koji je prate objasnila kakva je obiteljska situacija, kada ju je netko upitao žive li kćeri s njom. Ella je potvrdila da trenutno ne žive s njom u Zagrebu. Objasnila je kako je, prema privremenoj odluci suda, određeno da djeca borave s ocem u obiteljskoj kući u Istri, dok je ona unajmila stan u Novom Zagrebu, naglasivši kako je riječ o podijeljenom skrbništvu.

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram

Podsjetimo, ljubavna priča Elle i Charlesa Pearcea trajala je puno desetljeće, a okrunili su je vjenčanjem u Las Vegasu 2019. godine. Ipak, bajci je došao kraj 2023. kada su potvrdili da se razilaze. S obzirom na to da su obiteljski dom svili u Balama, njihova se brakorazvodna parnica, koja još uvijek traje, odvija iza zatvorenih vrata suda u Puli.

Ella Dvornik

