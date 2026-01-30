TRANSFORMACIJA

Ella Dvornik promjenom izgleda pokrenula lavinu reakcija: Oglasila se i Severina

30.01.2026 u 07:09

Ella Dvornik Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic
Ella Dvornik ponovno je u centru pažnje nakon što je drastičnom promjenom frizure, povratkom šiški i dugom smeđom kosom, izazvala lavinu reakcija i oduševljenja na društvenim mrežama

Influencerica Ella Dvornik ponovno je dokazala da promjena imidža kod nje nikad nije mala stvar. Novom frizurom, dugom smeđom kosom i povratkom šiški koje su joj nekoć bile zaštitni znak, izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama i oduševila pratitelje, ali i poznata imena s domaće scene.

Ella, koja je poznata po čestim i hrabrim promjenama izgleda, ovoga se puta odlučila za kombinaciju koju pamte njezini dugogodišnji pratitelji. Duga kosa s ekstenzijama i guste šiške vratile su je u fazu po kojoj su je mnogi prepoznali prije petnaestak godina, a sama promjena, kako priznaje, bila je sasvim spontana.

Uz fotografiju koju je objavila na društvenim mrežama, objasnila je što ju je potaknulo na ovaj zaokret.

‘Ma mislila sam si… pa narast će. Uostalom, tko me se sjeća od prije 15 godina, zna da su šiške bile moj zaštitni znak jako dugo. I tako me puklo jedno jutro i otišla sam u frizerski salon i rekla: ‘Skrati šiške, produži kosu!‘. Mogu vam reći da sad ekstenzije i šiške dobro zamijene botoks i korekcije. Tako da – šiškama i ekstenzijama protiv korekcija!‘, napisala je Ella.

Reakcije pratitelja nisu izostale. U komentarima su se nizali komplimenti poput ‘Brutalnoooo!‘, ‘Wow, predivno ti je‘, ‘Ova boja kose ti je top‘ i ‘Ovo ti je najbolje ikad‘, a mnogi su se složili da joj baš svaka frizura savršeno stoji. Među prvima su se javile i Severina te Sonja Dvornik, koje su joj dale javnu podršku i pohvale.

Ella Dvornik Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

