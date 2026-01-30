Ella Dvornik promjenom izgleda pokrenula lavinu reakcija: Oglasila se i Severina

Influencerica Ella Dvornik ponovno je dokazala da promjena imidža kod nje nikad nije mala stvar. Novom frizurom, dugom smeđom kosom i povratkom šiški koje su joj nekoć bile zaštitni znak, izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama i oduševila pratitelje, ali i poznata imena s domaće scene.

Ella, koja je poznata po čestim i hrabrim promjenama izgleda, ovoga se puta odlučila za kombinaciju koju pamte njezini dugogodišnji pratitelji. Duga kosa s ekstenzijama i guste šiške vratile su je u fazu po kojoj su je mnogi prepoznali prije petnaestak godina, a sama promjena, kako priznaje, bila je sasvim spontana.

Uz fotografiju koju je objavila na društvenim mrežama, objasnila je što ju je potaknulo na ovaj zaokret.

‘Ma mislila sam si… pa narast će. Uostalom, tko me se sjeća od prije 15 godina, zna da su šiške bile moj zaštitni znak jako dugo. I tako me puklo jedno jutro i otišla sam u frizerski salon i rekla: ‘Skrati šiške, produži kosu!‘. Mogu vam reći da sad ekstenzije i šiške dobro zamijene botoks i korekcije. Tako da – šiškama i ekstenzijama protiv korekcija!‘, napisala je Ella.