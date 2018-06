Ecija Ojdanić otkrila što priželjkuje za rođendan

Lijepo sam rekla svojim navijačima , čim se netko približi cilju prije mene, podmetnite mu nogu. Ali ne, oni navijaju, i sve kao pošteno. Ma tko li ih tako odgaja 🧐🤯🙈? I tako četvrta na cilju , 5 km za 24 min . PB je pao. I drvena medalja ! A sad zasluženo uživanje u raju #falkensteinerhotel #familygoals #familytime #running #runningmama

