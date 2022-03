Drugu emisiju 10. sezone showa 'Zvijezde pjevaju' napustili Antun Ponoš i Lara Antić Prskalo

U ovotjednoj emisiji desete sezone parovi su izvodili pjesme žanrova country i novi val. Emisiju su napustili legendarni voditelj i urednik kultnih 'Kućnih ljubimaca' i vokalistica grupe Bang Bang. Zbrajanjem bodova žirija i glasova publike ostali su na dnu tablice. 'Napokon ću se vratiti normalnom životu', našalio se Antun Ponoš na kraju emisije

Podsjetimo, za prošlotjedni, prvi nastup u show-u 'Zvijezde pjevaju' baladu 'More snova' Tedija Spalata ovaj par je pobrao najviše bodova od žirija.

Antun Ponoš i Lara Antić Prskalo treći su par koji je izašao na pozornicu pred žiri. Pjevali su country hit 'Ring Of Fire' od Johnnyja Casha.

Marko Braić i Gina Victorija Damjanović otpjevali su pjesmu 'Not Ready To Make Nice' od grupe The Chicks. 'S ovom pjesmom ste pomaknuli granice', rekla im je Danijela Martinović. Od žirija su dobili 35 bodova.