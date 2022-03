Voditeljica 'Dobro jutro, Hrvatske' oduševila žiri: 'Kako si skrivala to da znaš pjevati?'

Jubilarna, deseta sezona showa ‘Zvijezde pjevaju’ stigla je na male ekrane, a po prvi puta natječe se jedan muško-muški i jedan žensko-ženski vokalni par

Osam novih parova pokazat će svoje pjevačke sposobnosti, a slušat ćemo ih u brojnim žanrovima, od popa, rocka i countryja preko rock'n'rolla i balade pa sve do funka, dancea i novog vala.

Prvu epizodu nove sezone glazbenoga showa otvorila je glumica Areta Ćurković uz Gorana Boškovića , a led su probili izvedbom hita 'I've Got a Feeling' dance zvijezde 90-ih, Kasandre.

''I've got a feeling' da će ovo biti najbolja sezona ikad. Pomičete svoje osobne granice, znate li koliko hrabrosti treba za to? Hvala vam što ste to poručili svojim prvim nastupom, a sve ostalo je zasad manje bitno', rekla je Danijela Martinović. Za svoju izvedbu Areta i Goran dobili su 21 bod.

Prvi muški par sastavljen od radijskog i televizijskog voditelja Roberta Ferlina i Marija Lipovšeka Battifiace drugi je zauzeo pozornicu na Prisavlju, a u showu su debitirali pjesmom 'Amigo'.